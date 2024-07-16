Огрский край хочет выкупить древний деревянный замок, который владелец планировал снести

Мэр рассказал, что самоуправление сделало предложение Лиепиньшу выкупить древнерусский деревянный замок. В этом месяце запланированы переговоры с Лиепиньшем о покупке этого туристического объекта.

"Мы благодарны семье Лиепиньшей, которая почти 30 лет просвещала людей на тему древней латышской истории", - сказал Хелманис.

Журнал Ievas stāsti ранее сообщал, что создатель и хозяин замка Лиепиньш решил, что это последний сезон замка и его зимой планируется снести. Он не хочет передавать его другим владельцам, чтобы они превратили его в место для ведения бизнеса.

"Тогда тут будет квасно-пивная лачуга, большая игровая площадка, нет-нет, я не хочу этого видеть", - сказал журналу Лиепиньш.

По данным Ievas stāsti, бревна замка планируется использовать на дрова, а собранные материалы Лиепиньш хотел бы передать какому-либо краеведческому музею.

Создатель замка в Лиелварде грозил снести его еще в 2004 году, но позже договорился с думой об обратном.

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