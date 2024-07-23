Когда мы становимся старше, болезни и различные неприятные состояния сгущаются над нашими головами больше, чем дождевые тучи. Не зря говорят: возраст не приходит один. Особо печальным примером стал американец Эдвин Э. Робинсон, который в возрасте 62 лет страдал уже не только от облысения, но и от глухоты и слепоты. А дальше история как в сказке - все эти способности и даже волосы ему вернула молния, которая поймала его, пока он во время грозы искал свою пропавшую курицу.

Удары молнии редко смертельны - умирают всего 10% жертв молний, тогда как те, кто выжил после удара молнии, позднее переживают различные странности. По статистике, в США ежегодно от ударов молний умирает около 30 человек, в свою очередь, еще несколько сотен получают в результате этого травмы. Некоторые из этих людей переживают долгосрочные последствия, которые обычно негативны - ожоги, сердечные приступы, повреждения мозга и судороги. Пострадавшие в результате удара молнии нередко впадают в кому; в отдельных случаях меняется характер этих людей, их личность. Однако мужчине, в которого молния ударила в 1980 году, сильно повезло. Его как будто помиловала некая высшая сила, создав лечебный разряд молнии, вернувший ему давно утерянные способности.

Как пишет The Washington Post, 62-летнего Эдвина Робинсона 4 июля 1980 года в Фелмуте, штат Мэн, ударила молния, пока он во дворе дома в дождь искал курицу.