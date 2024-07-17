СМИ: стремительно иссякают советские резервы российской армии

Пресловутое наступление российской армии на север Харьковской области начинает прекращаться. Достижения, полученные в ходе начатой в мае наступательной операции в других местах, особенно в Донбассе, были как стратегически незначительными, так и достигнуты только с огромными затратами.

Но, несмотря на разговоры о том, что Россия поставила экономику на военные рельсы, отдавая около 8% валового внутреннего продукта (ВВП) военным расходам, она способна заместить поражающие потери танков, пехотных бронетранспортных средств и артиллерии только техникой, произведенной в годы холодной войны. Несмотря на огромные запасы, они не бесконечны.

По оценкам разведслужб ряда стран, Россия за первые два года войны потеряла около 3000 танков и 5000 других вооруженных транспортных средств.

Аналитики Международного института стратегических исследований в феврале 2024 года отмечали, что в резервах российской армии может находиться около 3200 танков, однако около 70% из них "с начала войны (в феврале 2022 года) не сдвинулись ни на сантиметр".