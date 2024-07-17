СМИ: стремительно иссякают советские резервы российской армии

Западные аналитики сообщают, что российская армия забрала несколько единиц оружия и танков, произведенных в советское время, но 70% танков с момента их производства не двигались, а оставшиеся были некачественно отреставрированы. Кроме того, россияне извлекают из старой техники артиллерийские стволы и устанавливают их на самоходные гаубицы. Если такая тенденция продолжится, Россия в 2025 году достигнет "критической точки истощения", сообщает украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на влиятельное издание The Economist.
Пресловутое наступление российской армии на север Харьковской области начинает прекращаться. Достижения, полученные в ходе начатой в мае наступательной операции в других местах, особенно в Донбассе, были как стратегически незначительными, так и достигнуты только с огромными затратами.
Но, несмотря на разговоры о том, что Россия поставила экономику на военные рельсы, отдавая около 8% валового внутреннего продукта (ВВП) военным расходам, она способна заместить поражающие потери танков, пехотных бронетранспортных средств и артиллерии только техникой, произведенной в годы холодной войны. Несмотря на огромные запасы, они не бесконечны.
По оценкам разведслужб ряда стран, Россия за первые два года войны потеряла около 3000 танков и 5000 других вооруженных транспортных средств.
Аналитики Международного института стратегических исследований в феврале 2024 года отмечали, что в резервах российской армии может находиться около 3200 танков, однако около 70% из них "с начала войны (в феврале 2022 года) не сдвинулись ни на сантиметр".
Среди них - выпущенные в годы холодной войны Т-72, Т62 и даже выпущенные вскоре после Второй мировой войны танки Т-55. Их вытащили со складов, затем вычистили и отреставрировали.
Аналитики отмечают, что из-за нынешнего уровня износа техники резервы танковых и бронированных пехотных транспортных средств российской армии в 2025 году достигнут "критической точки истощения". Это произойдет, если в содержание танков не будут введены какие-либо изменения.
Производство артиллерийских снарядов также является важным вызовом. У России сейчас достаточно снарядов - возможно, около 3 млн, часть из них поставила КНДР. Однако из-за интенсивного обстрела существенно изнашиваются стволы гаубиц. Стволы гаубиц в некоторых зонах активных военных действий после нескольких месяцев интенсивного применения должны быть заменены.
Россияне решили достать стволы из артиллерийских орудий времен холодной войны и установить на самоходные гаубицы. Аналитики полагают, что к началу 2024 года таким образом заменили около 4800 стволов. То, сколько россияне смогут таким образом продолжить, зависит от технического состояния оставшихся 7000 стволов.
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