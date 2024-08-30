"Бывший не платит алименты. Из Гарантийного фонда средств на содержание мы получаем 129 евро в месяц, несмотря на то, что установленный в стране минимум алиментов - 210 евро. Почему такая несправедливость?" - спрашивает читательница TVNET Синтия. По ее мнению, государство по отношению к неплательщикам алиментов реализует "беззубую" политику, позволяя им уходить от ответственности, пока страдают дети. Государство ежегодно платит алименты 43-47 тысячам детей; долг неплательщиков превышает полмиллиона евро. В свою очередь, поправки к закону о Гарантийном фонде средств на содержание предусматривают, что следующие четыре года неплательщики алиментов смогут избавиться от долгов в облегченном порядке.