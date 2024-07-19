Трагедия в эстонском зоопарке: от рук посетителей погиб крокодил

Работники зоопарка на Сааремаа в глубоком трауре, так как в четверг умер их крокодил Кусти. Кусти вел себя необычно в это утро и, к сожалению, позже умер.

Работники немедленно вызвали на помощь ветеринара Хели Сяре, чтобы выяснить, что случилось с животным. Доктор Сяре, которая хорошо знакома с Кусти, обнаружила большую гематому на черепе животного. Животное либо сильно ударили, либо бросили в него камень.

Сотрудники зоопарка обращаются в своих социальных сетях: "Уважаемый человек, если ты это читаешь и знаешь, что то, что произошло в промежутке с 14-15, - твоих рук дело, пожалуйста, свяжись с нами. Или подумай о своем поступке: мы надеемся, что ты сможешь и дальше спокойно спать. Потому что мы не можем".

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