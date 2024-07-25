В окрестностях Кулдиги обнаружено опасное заболевание фруктовых деревьев

В связи с этим в радиусе трех километров вокруг зараженной территории установлена ​​буферная зона.

Бактериальный ожог - очень опасное заболевание плодовых деревьев, способное уничтожить до 80% насаждений сада. Могут заразиться яблони, груши, боярышник, рябина, айва, смородина и многие другие растения.

Типичными признаками болезни являются скрученные листья от коричневого до черного цвета, которые выглядят обожженными. Цветы и плоды вянут, скручиваются, темнеют, но не опадают. Бактериальный ожог начинается с кончиков соцветий или ветвей, оттуда инфекция мигрирует на более крупные ветки и распространяется дальше на ствол. Молодые побеги буреют, отмирают, концы ветвей часто загибаются в форме крючка. Поврежденная кора более крупных ветвей разбухает и трескается.

В связи с этим в период цветения кустов и деревьев, подверженных риску заражения, и еще две недели после его завершения запрещается перемещать пчелиные ульи на территорию буферной зоны и вывозить их из нее.



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