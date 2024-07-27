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Фото В Кокнесе загорелось кафе Panna

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Пожар в Кокнесе
Пожар в Кокнесе Фото: facebook.com/ginta.apsane

Во второй половине дня в субботу, 27 июля, в Кокнесе Айзкрауклского края произошел пожар в кафе Panna Cafe Koknese, сообщает агентство LETA.

Как сообщили в Пожарно-спасательной службе (VUGD), в 16:49 был получен вызов на пожар в общественном здании на улице Блауманя в Кокнесе. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что пламя быстро распространяется с первого на мансардный этаж.

Ведутся работы по тушению, к которым привлечены более 15 пожарных спасателей с пятью автоцистернами.

По информации местных жителей, в округе пожара образовалось сильное задымление.

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