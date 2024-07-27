Фото В Кокнесе загорелось кафе Panna

Как сообщили в Пожарно-спасательной службе (VUGD), в 16:49 был получен вызов на пожар в общественном здании на улице Блауманя в Кокнесе. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что пламя быстро распространяется с первого на мансардный этаж.