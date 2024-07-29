В министерстве сообщили, что находятся в контакте с руководителями самоуправлений Риги и ее окрестностей, Юрмалы и Елгавы, которые больше всего пострадали от проливных дождей и урагана.

После того как ущерб будет оперативно устранен, VARAM призывает самоуправления совместно с населением определить ущерб, нанесенный стихийным бедствием на их территории. Жителей также просят фотографировать нанесенный ущерб, если это не угрожает их безопасности.

При запросе средств на незастрахованный объект государство в случае положительного решения может предоставить 70% необходимого финансирования, а 30% должно быть выделено из бюджета самоуправления; для застрахованных объектов софинансирование самоуправления составит только 25% необходимых расходов, причем софинансирование включает страховой взнос за соответствующий год.

Фото: Последствия непогоды в Латвии

Если общая сумма расходов превысит 2% от запланированных расходов бюджета самоуправления на текущий год, Кабинет министров может принять решение о других условиях поддержки.

Например, в 2023 году самоуправления получили 10 160 260 евро на устранение убытков от стихий из средств государственного бюджета на непредвиденные обстоятельства. В 2022 году было выплачено 206 970 евро, а в 2021 году - 35 504 евро. В прошлом году большая часть средств, 6 955 061 евро, была выплачена на ликвидацию последствий урагана 7 августа.

К 11.00 утра понедельника было получено около 850 заявок на проведение работ по устранению ущерба, причиненного сильным ветром и дождем, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD). Из них около 350 - в Риге, 310 - в Юрмале и других частях Рижского региона и около 160 - в Земгале. Большинство вызовов было связано с падением деревьев на автомобили и здания.

Фото: Последствия непогоды в Латвии

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!