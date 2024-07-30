Видео Буря и ливни превратили двор частного дома в пруд с рыбой

28 и 29 июля буря и пришедшие с ней ливни нанесли серьезный ущерб в центральной части Латвии и в Земгале. С последствиями бури каждый пытается бороться по-своему - кто-то надеется на помощь самоуправления, чтобы спилить деревья, кто-то терпеливо ждет мастеров Sadales tīkls, а некоторые отправились искупаться на превратившиеся в водоемы городские улицы. Буря принесла людям много беспокойства, однако обитатели пруда возле одного из домов благодаря ей получили возможность расширить свое место обитания, пишет портал Apollo.lv.