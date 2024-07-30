Видео Буря и ливни превратили двор частного дома в пруд с рыбой

28 и 29 июля буря и пришедшие с ней ливни нанесли серьезный ущерб в центральной части Латвии и в Земгале. С последствиями бури каждый пытается бороться по-своему - кто-то надеется на помощь самоуправления, чтобы спилить деревья, кто-то терпеливо ждет мастеров Sadales tīkls, а некоторые отправились искупаться на превратившиеся в водоемы городские улицы. Буря принесла людям много беспокойства, однако обитатели пруда возле одного из домов благодаря ей получили возможность расширить свое место обитания, пишет портал Apollo.lv.
Певец Лаурис Рейникс в соцсети Х поделился необычным видео.
"После бури и наводнений у некоторых уже рыба во дворе плавает", - написал музыкант.
Pēc vētras un plūdiem dažiem jau zivis peld pagalmā. 🤯 #Latvia #Storm pic.twitter.com/XYdshFcoow— Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) July 29, 2024
На видео запечатлено, как в затопленном дворе частного дома плавают декоративные карпы. Скорее всего, рыба обитает в пруду во дворе дома, так как в природе в Латвии декоративный карп не встречается.
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