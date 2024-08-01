"Нас затопило. Очень сильно. Мы пока в шоке, и нам, похоже, очень нужна помощь", - такими словами начинался пост популярного книжного магазина Vilki books. Из-за бури и рекордных ливней затопило часть магазина. TVNET+ узнал, насколько сильно пострадал магазин и как идет восстановление.
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"Мы пока в шоке, и нам, похоже, очень нужна помощь". Как спасти книжный магазин в Риге?
В магазине отмечают, что подсчетом убытков они смогут заняться только после того, как помещение высохнет и станет понятно, можно ли будет и дальше использовать мебель или ее придется заменять. Однако, как заметили в магазине, часть мебели уже рассохлась.
В посте в социальных сетях Vilki books сообщили, что у них как раз сейчас не было страховки из-за изменений в документации о перепланировке.