Видео Ринкевич: Если страховая отрасль не поймет, то государству придется реагировать

Если страховая отрасль не поймет, то государству придется отреагировать, комментируя подход некоторых компаний к заявлениям на компенсацию после сильных дождей, сказал президент Эдгар Ринкевич.
В интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" президент подчеркнул, что это большая проблема. А именно после прошлогодней бури государство поощряло страхование.
"Вдруг оказывается, что эти наводнения - не наводнения, и эти дожди - не дожди", - сказал президент, подчеркнув, что ожидает участия Банка Латвии, который непосредственно отвечает за надзор за страховым сектором, а также участие соответствующих министерств.
"Это также вопрос чести для самих страховщиков", - сказал президент.
"Почему вы думаете, что люди сейчас вам поверят, если вы в один момент скажете - знаете, то, что написано в договоре, это еще не все, посмотрите у нас на сайте, там еще несколько правил. Если сама отрасль не в состоянии справиться с этим, тогда мы должны посмотреть, что можно сделать с точки зрения закона", - сказал Ринкевич.
Президент выразил надежду, что "отрасль возьмет себя в руки" и повернется к людям.
"Это будет еще одним уроком того, как лучше регулировать эти вопросы, чтобы не было недоразумений", - добавил Ринкевич.
Видео: Последствия бури
Он еще раз подчеркнул, что рассчитывает на активную работу ответственных учреждений, несмотря на то, что сейчас лето и пора отпусков. Президент также заявил, что недостаточно говорить.
"Если наметилась тенденция к тому, что страховщики начинают отказываться от выплат или возникают другие проблемы, то нам нужно подумать о более четких правилах игры. Не может быть так, что вы говорите людям одно, но забываете сообщить им какие-то важные детали, и в итоге мы оказываемся в таких ситуациях. Тогда, возможно, правила действительно должны быть более четкими", - подчеркнул президент.
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