Видео Ринкевич: Если страховая отрасль не поймет, то государству придется реагировать

В интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" президент подчеркнул, что это большая проблема. А именно после прошлогодней бури государство поощряло страхование.

"Вдруг оказывается, что эти наводнения - не наводнения, и эти дожди - не дожди", - сказал президент, подчеркнув, что ожидает участия Банка Латвии, который непосредственно отвечает за надзор за страховым сектором, а также участие соответствующих министерств.

"Это также вопрос чести для самих страховщиков", - сказал президент.

"Почему вы думаете, что люди сейчас вам поверят, если вы в один момент скажете - знаете, то, что написано в договоре, это еще не все, посмотрите у нас на сайте, там еще несколько правил. Если сама отрасль не в состоянии справиться с этим, тогда мы должны посмотреть, что можно сделать с точки зрения закона", - сказал Ринкевич.

Президент выразил надежду, что "отрасль возьмет себя в руки" и повернется к людям.

"Это будет еще одним уроком того, как лучше регулировать эти вопросы, чтобы не было недоразумений", - добавил Ринкевич.