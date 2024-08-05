Пенсия, которая увеличивается с каждым годом? Возможно ли это? Конечно, если вы работающий пенсионер и у вас есть время и желание написать заявление в Государственное агентство социального страхования (VSAA). Перерасчет не происходит автоматически, и если вы не сообщите о своем желании, ваша пенсия не станет больше - спонсироваться будут другие пенсионеры.

Марута уже десять лет как пенсионерка. Работающая пенсионерка, так как является хорошим специалистом в своей области, любит свою работу, а коллеги из года в год просят ее продолжать трудиться и передавать свой опыт молодым кадрам. Марута довольна своим положением. Она шутит, что получает две зарплаты и может позволить себе гораздо больше, чем когда не была на пенсии. Два раза в месяц ей на счет приходит определенная сумма. "Зарплата - для жизни, пенсия - для развлечений и на внуков", - говорит женщина.

Марута - страстная любительница тенниса. В молодости играла сама, а теперь садовые работы, готовка и прочие повседневные дела сопровождаются просмотром теннисных турниров в прямом эфире. На день рождения внуки подарили ей поездку на Уимблдонский турнир. "Надо начинать экономить и откладывать деньги, - решила пенсионерка. - Зарплата и пенсия больше не станут".

"Бабушка, а разве ты не сделала перерасчет пенсии?" - спросила у нее внучка, которая изучала в университете экономику.

Несмотря на то, что Марута - активная пенсионерка, без затруднений пользуется социальными сетями, оформила себе электронную подпись и умеет расплачиваться с помощью смартфона, информация о возможности ежегодно увеличивать свою пенсию прошла мимо нее.