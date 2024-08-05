Известна дата открытия Indexo banka

Как отмечают представители Indexo banka, с 28 августа жители Латвии смогут стать клиентами банка, используя совершенно новое мобильное приложение. С первого же дня работы клиенты банка получат доступ к ряду инновационных финансовых продуктов, а также ко всем основным банковским услугам.

Indexo banka стремится способствовать развитию конкуренции на латвийском финансовом рынке, как в сфере как повседневного обслуживания, так и кредитования, говорится в заявлении для биржи.

Валдис Сикснис, один из основателей Indexo и председатель правления нового Indexo banka, отмечает, что проблемой латвийской финансовой среды и экономики в целом является низкий уровень конкуренции в банковском секторе. По словам Сиксниса, "банков много, но активной конкуренции между ними нет. Инновации затормозились, и клиентам больше не предлагают лучших решений".

По данным Европейского центрального банка, в первом квартале этого года Латвия занимала последнее место в ЕС по соотношению кредитов к ВВП.

Доля кредитов в Латвии составляла 28%, в то время как в среднем по ЕС - 82%, а в Эстонии - 59%, отмечает Сикснис, добавляя, что если ничего не изменится, Латвия продолжит отставать от своих соседей и еще долго не достигнет среднего уровня благосостояния ЕС.

Как сообщалось, Европейский центральный банк выдал Indexo banka лицензию кредитного учреждения 15 мая этого года.

Головной офис банка будет располагаться в офисном комплексе Verde в Риге.

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