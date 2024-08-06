Школьникам из бедных семей предлагают бесплатные комплекты для учебы

Предлагается два вида комплектов - для учеников начальной школы и для учеников основной школы. В набор для учеников начальной школы входят рюкзак, тетради, блокноты, бумага для рисования, бумага для аппликаций, картон, ручки, карандаши, маркеры, ластики, кисти, ножницы, линейка, клей, акварельные краски, гуашь и другие канцелярские принадлежности.

В учебный набор для учеников основной школы входят тетради, блокноты, нотные тетради, бумага для рисования, бумага для аппликаций, картон, ручки, карандаши, маркеры, ластики, кисти, ножницы, линейка, транспортир, клей, акварель, гуашь и другие школьные принадлежности.

Школьные наборы предоставляются семьям с детьми, в том числе украинским семьям, которые квалифицируются как нуждающиеся или кризисные семьи, а также если они квалифицируются как семьи с низким доходом, ежемесячный доход которых не превышает 411 евро на первого или единственного члена семьи и 288 евро на каждого дополнительного человека в семье. Один набор на ребенка выдается на один календарный год.

Подробную информацию о пунктах раздачи по всей Латвии можно найти на сайте atbalstapakas.lv. В прошлом году школьные наборы получили 8420 латвийских школьников и 2652 украинских ребенка. Цель школьных наборов - поддержать учеников и уменьшить социальное неравенство в школьной среде. Помощь оказывается с 2015 года.

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