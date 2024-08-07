Издание: какие пенсионные планы получили прибыль в этом году?

С точки зрения процентной доходности за последний год финансовая отдача, о которой позаботились для своих клиентов управляющие их пенсиями, была неплохой.

Это касается и второго пенсионного уровня, и, наверное, третьего.

Самыми динамичными за последние 12 месяцев оказались те пенсионные планы, которым разрешено до 100% своих средств вкладывать в рынок акций.

В этом сегменте у ряда пенсионных планов доходность за последний год составила примерно 18% или даже немного больше, свидетельствуют данные портала manapensija.lv.

Процентная доходность, измеряемая в двузначных числах, была и у одного пенсионного плана, которому разрешено вкладывать в акции до 75%, а также у четырех планов из той группы, где в акции разрешено инвестировать до 50% принесенных клиентами денег.

Этим летом, когда могут возникнуть вопросы о том, сохранится ли динамика рынка акций столь же стремительной, как и прежде, планы среднего риска могут служить потенциально лучшей стратегией балансировки инвестиционного риска и доходности, особенно в ситуации, когда до выхода на пенсию осталось менее десяти лет.

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