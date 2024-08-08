Исследование: что происходит с ценами в Латвии?

Потребительские цены в Латвии в июле этого года выросли на 0,1% по сравнению с июнем и на 0,7% в годовом исчислении - в июле этого года по сравнению с июлем 2023 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 1,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
В то же время средний 12-месячный уровень потребительских цен в июле вырос на 1,5% по сравнению с предыдущими 12 месяцами.
В июле 2024 года по сравнению с июнем наиболее значительные изменения уровня цен были зафиксированы на различные товары и услуги (+0,1 процентного пункта), товары и услуги, связанные с транспортом (+0,1 процентного пункта), алкогольные напитки и табак (+0,1 процентного пункта), одежду и обувь (-0,3 процентного пункта) и продукты питания и безалкогольные напитки (-0,1 процентного пункта).
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2% за месяц.
Под влиянием сезонных факторов цены в этой группе снизились на свежие овощи (-9,4%) и свежие фрукты (2,6%). Цены на вяленое, соленое или копченое мясо (-0,9%), молоко (-1,8%) и растительное масло (-3,4%) снизились из-за акций. Также в течение месяца подешевели свежая или охлажденная рыба (-5,2%) и сахар (-3,3%).
С другой стороны, к концу месяца с завершением акций подорожали сыр и творог (+2,4%), молочные продукты (+3%), хлеб (+1,4%), мясо птицы (+1,8%) и мороженое (+3,1%). Цены также выросли на свинину (+0,9%) и картофель (+3,1%), так как новый урожай картофеля продолжает поступать в продажу.
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос за месяц на 0,8%. Алкогольные напитки подорожали на 0,7%, в основном за счет роста цен на крепкие напитки, а табачные изделия стали дороже в среднем на 0,9%.
В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 5,1%. В основном из-за летних распродаж одежды и обуви средний уровень цен на одежду и обувь снизился на 5,3%.
Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подорожали на 0,9%, в основном за счет роста цен на топливо на 1,3%. Дизельное топливо подорожало на 1,9%, бензин - на 0,5%, автогаз - на 2,1%. Также подорожали пассажирские авиаперевозки и пассажирские автоперевозки.
В группе "Разные товары и услуги" цены за месяц выросли на 3%. Подорожали средства личной гигиены и косметические товары, в основном в результате закрытия акций.
В других потребительских группах наиболее значительно за месяц выросли цены на бытовую химию и средства по уходу, пакетные услуги отдыха, аренду жилья, фармацевтические препараты и электроэнергию.
Цены на гостиничные услуги и мебель для дома снизились.
В июле 2024 года по сравнению с июлем 2023 года наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен оказали цены на продукты питания и безалкогольные напитки (+0,6 процентного пункта), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,5 процентного пункта), товары и услуги, связанные с транспортом (+0,5 процентного пункта), здравоохранение (+0,3 процентного пункта), а также товары и услуги, связанные с жильем (-2,2 процентного пункта).
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 2,4%.
Наиболее значительный вклад в рост средних цен в этой группе за год внесли кофе (+6,5%), оливковое масло (+37,9%) и кондитерские изделия (+5,6%). Также подорожали фруктовые и овощные соки (+12,9%), картофель (+14,5%), сыр и творог (+3,1%), сладости (+18,2%), шоколад (+6,8%) и сливочное масло (+8,7%). Также выросли цены на консервированную или переработанную рыбу и морепродукты (+10,1%), мясо птицы (+2,2%) и вяленое, соленое или копченое мясо (+1,3%). Подешевели мука и другие крупы (-9,9%), сахар (-14,6%), яйца (-4,6%) и молочные продукты (2,5%).
Средние цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли за год на 7,2%. Табачные изделия в среднем подорожали за год на 13,1%, а алкогольные напитки - на 4,1%, причем подорожали крепкие спиртные напитки, пиво и вино.
На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год снизился на 11,3%. Наиболее значительно за год снизились цены на электроэнергию (-31,2%) и отопление (-14,8%). Снизились цены на твердое топливо (-8,3%) и природный газ (-7,6%). Однако выросли цены на услуги по управлению жильем (+7,5%), квартплата (+8,1%), вывоз мусора (+13,1%), водоснабжение (+5,8%) и услуги по содержанию и ремонту жилья (+5,1%).
В группе "Здравоохранение" средний уровень цен за год вырос на 5,2%. За год подорожали стоматологические услуги, лекарственные препараты, услуги врачей-специалистов, медицинских аналитических лабораторий и рентгеновских центров.
Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, выросли за год на 3,8%, что обусловлено ростом цен на топливо на 6%. Дизельное топливо подорожало на 8,6%, бензин - на 3,8%, автогаз - на 0,2%. Также за год выросли цены на техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, автомобильный и железнодорожный пассажирский транспорт. Цены снизились на пассажирские авиаперевозки и подержанные автомобили.
В других группах потребления наиболее значительный рост цен за год был зафиксирован на телекоммуникационные услуги, одежду, услуги ресторанов и кафе, средства личной гигиены и красоты, средства для уборки и ухода за домом, цветы. Персональные компьютеры подешевели.
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