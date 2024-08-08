Исследование: что происходит с ценами в Латвии?

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 2,4%.

Наиболее значительный вклад в рост средних цен в этой группе за год внесли кофе (+6,5%), оливковое масло (+37,9%) и кондитерские изделия (+5,6%). Также подорожали фруктовые и овощные соки (+12,9%), картофель (+14,5%), сыр и творог (+3,1%), сладости (+18,2%), шоколад (+6,8%) и сливочное масло (+8,7%). Также выросли цены на консервированную или переработанную рыбу и морепродукты (+10,1%), мясо птицы (+2,2%) и вяленое, соленое или копченое мясо (+1,3%). Подешевели мука и другие крупы (-9,9%), сахар (-14,6%), яйца (-4,6%) и молочные продукты (2,5%).

Средние цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли за год на 7,2%. Табачные изделия в среднем подорожали за год на 13,1%, а алкогольные напитки - на 4,1%, причем подорожали крепкие спиртные напитки, пиво и вино.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год снизился на 11,3%. Наиболее значительно за год снизились цены на электроэнергию (-31,2%) и отопление (-14,8%). Снизились цены на твердое топливо (-8,3%) и природный газ (-7,6%). Однако выросли цены на услуги по управлению жильем (+7,5%), квартплата (+8,1%), вывоз мусора (+13,1%), водоснабжение (+5,8%) и услуги по содержанию и ремонту жилья (+5,1%).

В группе "Здравоохранение" средний уровень цен за год вырос на 5,2%. За год подорожали стоматологические услуги, лекарственные препараты, услуги врачей-специалистов, медицинских аналитических лабораторий и рентгеновских центров.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, выросли за год на 3,8%, что обусловлено ростом цен на топливо на 6%. Дизельное топливо подорожало на 8,6%, бензин - на 3,8%, автогаз - на 0,2%. Также за год выросли цены на техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, автомобильный и железнодорожный пассажирский транспорт. Цены снизились на пассажирские авиаперевозки и подержанные автомобили.

В других группах потребления наиболее значительный рост цен за год был зафиксирован на телекоммуникационные услуги, одежду, услуги ресторанов и кафе, средства личной гигиены и красоты, средства для уборки и ухода за домом, цветы. Персональные компьютеры подешевели.

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