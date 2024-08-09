Комиссия: Проект Rail Baltica "сошел с рельсов" еще 10 лет назад

"Возникла эта дорогая, люксовая идея рижского узла, которая, конечно, красивая, удобная, комфортная, но вопрос - была ли она подтверждена изначально. Нет, она не была подтверждена, как мы видим по документам. Сейм не дал мандат на такое решение", - сказал он, добавив, что в правительство такой документ попал без финансовой оценки, оценки влияния такого варианта.

Кулбергс спросил, кто принес эту "петлю" в Кабинет министров, почему мы начали со строительства этих пунктов. Он признал, что причастные лица установлены. Привлечена прокуратура, которой предстоит оценить эти решения и действия.

По словам политика, хотя Минфин и министр финансов говорят, что ведомство не было в курсе, рассекретив различные документы, мы видим, что в 2013 году и также в 2016 году "свидетельства" в Кабмин пришли. Якобы были указания думать о вопросе финансирования, о том, что при выборе строительства "петли" мы придем к тому, что проект очень подорожает.