Может ли работодатель поручить работнику устранить ущерб, нанесенный бурей? Объясняет юрист

Этим летом бури основательно повредили Латвию - в начале июля сильный ветер вызвал разрушение в Цесисе, затем непогода принесла ущерб в Бауску, а в конце июля ураган бушевал в Юрмале, Елгаве и Риге, затопив дома, сломав деревья и уничтожив имущество. Местные власти до сих пор не устранили последствия урагана. Что делать, если работодатель прикажет ликвидировать последствия урагана? Это вообще законно? Эти и другие вопросы по устранению ущерба от урагана на рабочем месте мы задали присяжному адвокату.