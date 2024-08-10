Этим летом бури основательно повредили Латвию - в начале июля сильный ветер вызвал разрушение в Цесисе, затем непогода принесла ущерб в Бауску, а в конце июля ураган бушевал в Юрмале, Елгаве и Риге, затопив дома, сломав деревья и уничтожив имущество. Местные власти до сих пор не устранили последствия урагана. Что делать, если работодатель прикажет ликвидировать последствия урагана? Это вообще законно? Эти и другие вопросы по устранению ущерба от урагана на рабочем месте мы задали присяжному адвокату.
Для абонентов
Может ли работодатель поручить работнику устранить ущерб, нанесенный бурей? Объясняет юрист
Могут ли сотрудники офиса, склада и другие сотрудники привлекаться к восстановительным работам после бури, например, вырубке деревьев, подъему, перемещению ящиков из затопленных территорий?
Имеет ли работник право на какие-либо премии за такую работу? Можно ли заставить сотрудника выйти на работу в выходной день? На какой срок вообще можно назначать сотрудника на такие работы?