Страховщики озвучили сумму, которую выплатят за "утонувший" на стоянке Range Rover 2024 года выпуска

Транспортное средство было повреждено, когда во время ливня затопило подземную автостоянку. Несмотря на то, что владельцы здания пытались сдержать приток воды, создав вал из мешков с песком, ливни были слишком сильными, поэтому их попытки не увенчались успехом.

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Автомобиль находился полностью под водой трое суток, поэтому безвозвратно были повреждены не только все электронные блоки и блоки управления, но и салон, двигатель и другие важные детали. Гарантия производителя в таких случаях не действует. В рамках независимой экспертизы было констатировано, что обеспечить качественный ремонт невозможно - автомобиль буквально нужно производить заново. Поэтому было принято решение списать его, компенсировав владельцу полную стоимость транспортного средства.

Фото: Publicitātes foto

"До сих пор Balta получила 78 заявок на возмещение, связанных с повреждением автомобилей в результате ливней. Большую часть транспортных средств можно отремонтировать, однако несколько будут списаны.

Фото: Publicitātes foto