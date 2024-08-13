Подаренный олимпийцам телефон Samsung уже продается на латвийском портале объявлений

"Наши олимпийцы уже продают подаренные на Олимпиаде телефоны Samsung", - написал эксперт по технологиям Кристап Скутелис в соцсети Х. Объявление на сайте ss.lv свидетельствует, что "олимпийский" телефон Samsung продается с 7 августа - и он в "нераспечатанной упаковке". Об этом сообщает tv3.lv.
Портал tv3.lv связался с автором объявления - членом латвийской делегации на Олимпийских играх в Париже. Мужчина отказался назвать свое имя, сказав, что предпочел бы поговорить со СМИ об Играх в Париже, их организации, условиях проживания, потоке участников и гостей, питании, но не о телефоне.
"Да, я продаю телефон Samsung. Это олимпийский. Поскольку я пользуюсь iPhone, то я ни в коем случае не буду его использовать", - сказал он в коротком телефонном разговоре.
"Этот продукт меня не привлекает. Если мой iPhone будет простаивать, пока я буду пользоваться новым телефоном, ну и какой в этом смысл?" - отметил он.
На вопрос, не является ли специальная серия Samsung с символикой Олимпийских игр в Париже сувениром с соревнований, который нужно сохранить или хотя бы подарить близким, олимпиец ответил отрицательно.
"Память об играх - это участие, работа, фотографии и результат. Не электроника вызывает у вас восторг от Игр, которые оставляют воспоминания", - подытожил он. Комментируя вопрос денег, продавец телефона заявил - "никто не платит за участие в Играх".
На вопрос, где находится телефон, спортсмен указал - в окрестностях Цесиса.
В объявлении, размещенном на рекламном портале, указано, что цена телефона Galaxy Z Flip6 Olympic Edition составляет 1400 евро. Информация, размещенная на сайте Samsung, показывает, что "олимпийский" телефон был разработан специально для спортсменов, участвующих в летних Олимпийских и Паралимпийских играх этого года.
Телефон оснащен искусственным интеллектом и складывается. По данным американского сайта, посвященного новостям технологий The Verge, "олимпийский" телефон уже поступил в продажу в других частях света, например, на сайте e-bay некоторые продавцы просят за него даже 10 000 долларов.
В общей сложности компания Samsung выпустила 17 000 эксклюзивных телефонов Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition для Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже. Их дарили как спортсменам, так и другим членам "олимпийской семьи". Первые экземпляры поступили в продажу незадолго до церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.
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