Подаренный олимпийцам телефон Samsung уже продается на латвийском портале объявлений

Портал tv3.lv связался с автором объявления - членом латвийской делегации на Олимпийских играх в Париже. Мужчина отказался назвать свое имя, сказав, что предпочел бы поговорить со СМИ об Играх в Париже, их организации, условиях проживания, потоке участников и гостей, питании, но не о телефоне.

"Да, я продаю телефон Samsung. Это олимпийский. Поскольку я пользуюсь iPhone, то я ни в коем случае не буду его использовать", - сказал он в коротком телефонном разговоре.

"Этот продукт меня не привлекает. Если мой iPhone будет простаивать, пока я буду пользоваться новым телефоном, ну и какой в этом смысл?" - отметил он.

На вопрос, не является ли специальная серия Samsung с символикой Олимпийских игр в Париже сувениром с соревнований, который нужно сохранить или хотя бы подарить близким, олимпиец ответил отрицательно.