Видео Определены самые популярные продукты питания в Латвии в прошлом году

Подобный сборник составляется Ассоциацией торговцев Латвии уже более 20 лет.

Треть самых популярных продуктов в прошлом году составили мясные продукты, а из молочных звания самого популярного получил лишь один - сыр-косичка Siera Bize. "Это говорит о том, что в молочной индустрии сейчас есть проблемы, - рассказывает президент ассоциации Хенрик Данусевичс. - Ни один из латвийских производителей молочных продуктов не может выдержать конкуренции с соседними странами".

Некоторые продукты находятся в топе уже длительное время - например, мука от Dobeles dzirnavnieks и вода от Venden. А майонез провансаль от предприятия Francis из топа вообще ни разу не выбывал.

Продукты попадают в топ по данным торговых сетей и заведений общественного питания.

Большинство самых популярных продуктов производятся в Латвии. В ассоциации торговцев подчеркивают, что для местных потребителей важны не только цена и качество, но и то, где производится продукт, и предпочтение отдается местным товарам.

Видео: Сюжет LTV Ziņu dienests (на латышском языке)

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