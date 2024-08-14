airBaltic в первом полугодии понесла убытки почти в 90 млн евро

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в первом полугодии этого года работала с убытками в размере 88,8 млн евро по сравнению с прибылью за тот же период прошлого года, сообщил в среду, 14 августа, исполнительный директор авиакомпании Мартин Гаусс, выступая перед инвесторами с отчетом о результатах первого полугодия.
Оборот airBaltic в этот период вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,5% и составил 339,3 млн евро.
Гаусс сообщил, что выручка авиакомпании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDAR) в первом полугодии составила 76,5 млн евро, увеличившись по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 39,2%, а средний показатель заполняемости самолетов вырос с 74,5% до 76,9%.
По словам Гаусса, убытки авиакомпании, несмотря на положительные показатели, связаны с дефицитом двигателей Pratt&Whitney в 2024 году, а также расходам на амортизацию из-за полного технического обслуживания двигателей раньше срока, что частично связано с проблемами поставок.
"Убытки обусловлены также снижением стоимости валют и единовременными расходами на досрочное погашение наших предыдущих облигаций. Тем не менее, наши результаты в первом полугодии соответствуют целевым показателям и прогноз на текущий год остается оптимистичным", - сказал Гаусс.
В первом полугодии airBaltic перевезла 2,2 млн пассажиров, что на 11,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество выполненных рейсов, включая услугу аренды самолетов, увеличилось до 34 100, что на 11,8% больше.
Гаусс отметил, что авиакомпания хорошо начала первое полугодие - выросло количество и рейсов, и перевезенных пассажиров.
Комментируя планы первичного публичного размещения акций (IPO), Гаусс отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с потенциальным инвестором, который планирует провести IPO во второй половине этого года. Более подробной информации об инвесторе он не предоставил, подчеркнув, что airBaltic продолжает двигаться в направлении IPO во втором полугодии этого года, но повлиять на сроки может ситуация на рынке.
Оборот airBaltic в первом полугодии 2023 года составил 291,3 млн евро, прибыль - 14,604 млн евро.
Как сообщалось, в прошлом году airBaltic перевезла 4,536 млн пассажиров, что на 35,7% больше 2022 года, и выполнила 44 100 полетов, или на 18,3% больше.
Аудированный оборот airBaltic в прошлом году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше 2022 года, а прибыль - 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.
Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%.
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