airBaltic в первом полугодии понесла убытки почти в 90 млн евро

Оборот airBaltic в этот период вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,5% и составил 339,3 млн евро.

Гаусс сообщил, что выручка авиакомпании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDAR) в первом полугодии составила 76,5 млн евро, увеличившись по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 39,2%, а средний показатель заполняемости самолетов вырос с 74,5% до 76,9%.

По словам Гаусса, убытки авиакомпании, несмотря на положительные показатели, связаны с дефицитом двигателей Pratt&Whitney в 2024 году, а также расходам на амортизацию из-за полного технического обслуживания двигателей раньше срока, что частично связано с проблемами поставок.

"Убытки обусловлены также снижением стоимости валют и единовременными расходами на досрочное погашение наших предыдущих облигаций. Тем не менее, наши результаты в первом полугодии соответствуют целевым показателям и прогноз на текущий год остается оптимистичным", - сказал Гаусс.