Видео "Курсы гадания". Необычные заявки жителей в VID на оправданные расходы

VID отмечает, что люди указывали такие причины, как услуги по разводу, курсы гадания и анализы для кота Гарфилда.

В большинстве таких заявок VID жителям отказывает.

Кто-то на отказ инспектора ответил - вы не понимаете, домашнее животное - член семьи.

Добровольно подать декларацию о годовых доходах, чтобы вернуть переплаченный налог за свои оправданные расходы и оправданные расходы членов своей семьи, может любой человек, с доходов которого уплачивается подоходный налог с населения. Оправданными расходами являются расходы на медицинские и стоматологические услуги, на высшее образование и повышение квалификации, а также на образование по интересам детей, или кружки.

Также оправданными расходами являются пожертвования и подарки общественно полезным организациям и политическим партиям, а также взносы в частные пенсионные фонды и накопительное страхование жизни. Подавая декларацию, можно получить и неполученные в течение года налоговые льготы.

А в обязательном порядке декларацию должны подавать те жители, о доходах которых государство иначе не располагает информацией - например, самозанятые или жители, получавшие доходы за рубежом. Декларация обязательно должна подаваться и в том случае, если в течение года получены льготы, предусмотренные для наименьших доходов, а общие годовые доходы все же были больше, поэтому человек после заполнения декларации должен вернуть эту часть льгот.

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