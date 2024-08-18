Эти выходные в Латвии пошли под знаком дня рождения Риги - с пятницы по воскресенье в столице нашей стороны проходили многочисленные мероприятия, а завершилось все награждением участников традиционного "Матча берегов". Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем коротко о главном за воскресенье, 18 августа.
Главное за 18 августа ⟩ Завершение праздника Риги, смерть Алена Делона и золотая медаль Латвии на чемпионате Европы
Новости Латвии:
Команда левого берега Даугавы в воскресенье одержала победу в традиционном 24-часовом баскетбольном матче "Матч берегов".
Это спортивное и дружеское мероприятие также символически закрыло первый акт праздника Риги, за которым в ближайшие выходные последует следующий.
Латвийский дуэт Мартиньш Плявиньш/Кристианс Фокеротс в воскресенье завоевал золотые медали проходящего в Нидерландах чемпионата Европы по пляжному волейболу.
15 августа завершился организованный Valsts nekustamie īpašumi аукцион по продаже долевой собственности в Старой Риге на улице Калькю, 24. Это уже не первый раз, когда впечатляющую недвижимость, мимо которой ежедневно проходят потоки людей, пытаются продать, однако до сих пор с поисками нового владельца не везло.
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Следующая неделя начнется с грозовых ливней, однако затем ожидается преимущественно солнечная и теплая погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
За рубежом:
Французский актер Ален Делон умер в возрасте 88 лет. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщило информационное агентство AFP.
Путин пока не в панике, но в истерике, при этом настроения россиян его не пугают. Тем временем социологи фиксируют резкий рост тревоги у граждан РФ на фоне событий в Курской области, а по телевизору в России заговорили о реальности грядущего поражения. Ситуацию Rus.Postimees объяснил человек, который много лет профессионально изучает Кремль.
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Литовский композитор и певец Станислав Ставицкий недавно провел отпуск в Латвии, однако был огорчен тем, что он увидел, или скорее не увидел, когда пересекал границу. Литовский артист задал вопрос самоуправлению Паланги, сообщает Apollo.lv со ссылкой на портал 15min.
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