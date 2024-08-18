Главное за 18 августа Завершение праздника Риги, смерть Алена Делона и золотая медаль Латвии на чемпионате Европы

За рубежом:

Французский актер Ален Делон умер в возрасте 88 лет. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщило информационное агентство AFP.

Путин пока не в панике, но в истерике, при этом настроения россиян его не пугают. Тем временем социологи фиксируют резкий рост тревоги у граждан РФ на фоне событий в Курской области, а по телевизору в России заговорили о реальности грядущего поражения. Ситуацию Rus.Postimees объяснил человек, который много лет профессионально изучает Кремль.

ФРГ предоставит Киеву только ту военную помощь, которая уже была утверждена, новые заявки Минобороны удовлетворены не будут. Финансировать поставки оружия предполагается с помощью замороженных активов РФ, пишет FAS.

На фестивале Highfield под Лейпцигом в субботу вечером загорелось колесо обозрения. Несколько человек получили ранения.

Жительница Таллинна поделилась в Instagram трагикомическим инцидентом: водитель Bentley плюнул в машину другого участника дорожного движения, сообщает Rus.Postimees.

Украинская авиация разрушила еще один мост в Курской области России, сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандистскому телеканалу "России-1" заявил, что Беларусь перебросила к границе с Украиной почти треть своей армии, сообщает "Медуза".

В ответ на утверждения о причастности Киева и Варшавы к взрыву газопровода "Северный поток" премьер-министр Польши Дональд Туск подверг резкой критике защитников этого проекта.