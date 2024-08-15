Латвийская национальная авиакомпания airBaltic приближается к финансовому краху, а это означает, что правительству Латвии придется принимать решения о дальнейших действиях, заявил эстонский авиационный эксперт Томас Петерсон.
Эстонский авиационный эксперт: airBaltic грозит финансовый крах
По оценке Петерсона, airBaltic - это достаточно старомодная модель национальной авиакомпании, требующая больших инвестиций, поэтому не ожидается, что авиакомпания принесет прибыль в ближайшем будущем.
Эксперт заявил эстонской общественной телерадиовещательной организации ERR, что, по его мнению, бизнес-модель airBaltic неверна, поскольку она не окупается для авиакомпании такого размера. Он сравнил это с попытками расширения Eestin Air, бывшей национальной авиакомпании Эстонии, что потребовало много времени и инвестиций.
Национальная авиакомпания Эстонии Estonian Air была ликвидирована после того, как Европейская комиссия признала государственную помощь Эстонии не законной, поэтому в 2015 году была создана Nordic Aviation Group, которая сейчас также находится в сложном финансовом положении, и государство стремится ее приватизировать.
"В принципе это не проект для получения прибыли. В то же время у латвийцев есть аргумент, который мог бы быть актуален и для Эстонии: без этой компании вы бы просто не смогли вылететь из этой части света", - сказал эксперт.
В то же время, по мнению эксперта, "airBaltic" находится в плохом финансовом положении, о чем свидетельствует эмиссия облигаций с высоким процентом - 14,5%.
"Это фактически указывает на то, что с финансовой точки зрения это просто какая-то пирамидная схема, которая в какой-то момент обязательно рухнет", - сказал Петерсон, который когда-то возглавлял ныне несуществующую компанию Estonian Air и Управление гражданской авиации Эстонии.
Петерсон рекомендует изменить бизнес-модель airBaltic. Он отмечает, что в целом не является сторонником существования государственных компаний, но авиационная отрасль нуждается в участии государства, если она хочет обеспечить частое сообщение с Европой.
"Однако в текущем виде я бы рекомендовал прекратить деятельность airBaltic, несмотря на то, что и эстонские пассажиры получают от этого выгоду", - отметил он, признавая, что airBaltic - коммерчески сложная структура, которую будет трудно ликвидировать.
С другой стороны, авиационный эксперт Свен Кукемелька подчеркивает, что airBaltic, несмотря на убытки, является выгодной компанией для латвийского государства, поскольку добавленная стоимость авиакомпании с точки зрения туризма и предоставляемых рабочих мест много раз компенсируют ущерб.
Между тем, бывший управляющий эстонских авиакомпаний Estonian Air и Nordica Ян Палмер выразил уверенность, что потенциал airBaltic не утрачен и что большие убытки первого полугодия также частично связаны с внешними факторами, такими как проблемы с поставками авиадвигателей, восстановлением после пандемии и войны в Украине.
"Как авиакомпания, они проделали хорошую работу, но на нее повлияли внешние факторы. Если у вас много самолетов, которые не могут летать из-за проблем с двигателями, одно дело иметь расходы на ремонт, которые могут быть покрыты страховки, но потеря доходов станет большой проблемой для любой авиакомпании", - признает Палмер.
Однако, по мнению Палмера, правительству Латвии все же может быть выгодно управлять национальной авиакомпанией. Это могло бы иметь смысл с точки зрения правительства, если бы это принесло пользу бизнесу и туризму.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в первом полугодии этого года работала с убытками в размере 88,8 млн евро по сравнению с прибылью за тот же период прошлого года, сообщил в среду исполнительный директор авиакомпании Мартин Гаусс, выступая перед инвесторами с отчетом о результатах первого полугодия.
Оборот airBaltic в этот период вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,5% и составил 339,3 млн евро.
Гаусс сообщил, что выручка авиакомпании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDAR) в первом полугодии составила 76,5 млн евро, увеличившись по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 39,2%, а средний показатель заполняемости самолетов вырос с 74,5% до 76,9%.
По словам Гаусса, убытки авиакомпании, несмотря на положительные показатели, связаны с дефицитом двигателей Pratt&Whitney в 2024 году, а также расходам на амортизацию из-за полного технического обслуживания двигателей раньше срока, что частично связано с проблемами поставок.
"Убытки обусловлены также снижением стоимости валют и единовременными расходами на досрочное погашение наших предыдущих облигаций. Тем не менее, наши результаты в первом полугодии соответствуют целевым показателям и прогноз на текущий год остается оптимистичным", - сказал Гаусс.
В первом полугодии airBaltic перевезла 2,2 млн пассажиров, что на 11,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество выполненных рейсов, включая услугу аренды самолетов, увеличилось до 34 100, что на 11,8% больше.
Гаусс отметил, что авиакомпания хорошо начала первое полугодие - выросло количество и рейсов, и перевезенных пассажиров.
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