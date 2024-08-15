Эстонский авиационный эксперт: airBaltic грозит финансовый крах

Однако, по мнению Палмера, правительству Латвии все же может быть выгодно управлять национальной авиакомпанией. Это могло бы иметь смысл с точки зрения правительства, если бы это принесло пользу бизнесу и туризму.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в первом полугодии этого года работала с убытками в размере 88,8 млн евро по сравнению с прибылью за тот же период прошлого года, сообщил в среду исполнительный директор авиакомпании Мартин Гаусс, выступая перед инвесторами с отчетом о результатах первого полугодия.

Оборот airBaltic в этот период вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,5% и составил 339,3 млн евро.

Гаусс сообщил, что выручка авиакомпании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDAR) в первом полугодии составила 76,5 млн евро, увеличившись по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 39,2%, а средний показатель заполняемости самолетов вырос с 74,5% до 76,9%.

По словам Гаусса, убытки авиакомпании, несмотря на положительные показатели, связаны с дефицитом двигателей Pratt&Whitney в 2024 году, а также расходам на амортизацию из-за полного технического обслуживания двигателей раньше срока, что частично связано с проблемами поставок.

"Убытки обусловлены также снижением стоимости валют и единовременными расходами на досрочное погашение наших предыдущих облигаций. Тем не менее, наши результаты в первом полугодии соответствуют целевым показателям и прогноз на текущий год остается оптимистичным", - сказал Гаусс.

В первом полугодии airBaltic перевезла 2,2 млн пассажиров, что на 11,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество выполненных рейсов, включая услугу аренды самолетов, увеличилось до 34 100, что на 11,8% больше.

Гаусс отметил, что авиакомпания хорошо начала первое полугодие - выросло количество и рейсов, и перевезенных пассажиров.

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