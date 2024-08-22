Глава LTRK: предложенные правительством налоговые изменения не помогут росту экономики

По его словам, правительство заявляет, что хочет развивать предпринимательство, но в то же время "наваливает" на бизнес дополнительные налоги. "Разве так можно развивать предпринимательство?" - риторически спрашивает Эндзиньш.

Он также указал на то, что ранее правительство в своей декларации обязалось содействовать переходу к производству товаров и услуг с более высокой добавленной стоимостью, а теперь правящая коалиция хочет увеличить налоговое бремя для таких предприятий, что кажется Эндзиньшу нелогичным.

Предпринимателей также расстраивает желание правительства снизить ставку обязательных взносов социального страхования, так как это даст лишь краткосрочную выгоду, а в долгосрочной перспективе негативно скажется на пенсионном обеспечении.

LTRK считает важным проведение такой налоговой политики, которая давала бы самоуправлениям финансовый стимул для сохранения успешных компаний, однако в текущих предложениях коалиции этот вопрос вообще не рассматривается. Также нет предложений по облегчению регулирования малого бизнеса.

"Если мы посмотрим на финансовую составляющую экономики страны в данный момент, то она фактически катастрофическая. Если несколько лет назад [тогдашний] премьер-министр [Кришьянис] Кариньш говорил, что денег больше, чем когда-либо, то сейчас мы имеем ситуацию, когда мы уже стоим на критической грани", - сказал Эндзиньш.

Он рекомендует правительству больше внимания уделять сокращению расходов, например, посмотреть, как можно сэкономить за счет проекта Rail Baltica. Также следует повысить конкурентоспособность налогов на рабочую силу.

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