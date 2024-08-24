Если вам принадлежит квартира, которую вы хотите сдавать в аренду, это не означает лишь гарантированные доходы каждый месяц, так как и у арендодателя есть обязанности по отношению к арендатору. Есть и права. Эксперты сферы дают ценные советы и рекомендации, которые пригодятся, если вы решили сдать свою квартиру.

Сигита живет в унаследованной от бабушки трехкомнатной квартире, относительно недавно ее отремонтировала, расположение тоже хорошее - тихий и зеленый район, а до центра можно добраться за 20 минут на машине. В реальности квартира больше служит как склад или место, где переночевать родственникам, приезжающим в город, так как Сигита уже два года живет у жениха. Они решили, что глупо так много платить за хранилище для вещей, поэтому было принято решение сдать квартиру в аренду, чтобы полученные деньги накопить на путешествие.

Информация от друзей, коллег и из интернета буквально затопила Сигиту. Одни друзья рекомендовали убрать мебель, так как "люди хотят свои вещи", другие наоборот - призывали накупить ваз, поставить цветов и создать уютную атмосферу с большим количеством мелочей: "Определенно купи плед и напеки булочек с корицей, чтобы в доме пахло, когда придет арендатор". Коллега порекомендовала Сигите не жалеть денег на маклера. "И точно на юриста", - дополнила вторая коллега, которая только закончила войну с неадекватными арендаторами. "Обязательно нотариально заключенный договор!" - говорит один. "Регистрируй договор в Земельной книге", - рекомендует другой. "Ни в коем случае не забудь зарегистрировать хозяйственную деятельность", - предупреждает третий. Что же делать Сигите?