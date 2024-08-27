В первый учебный день общественный транспорт в Риге будет бесплатным

Рижская дума приглашает рижан в первый день учебного года, в понедельник, 2 сентября, воспользоваться общественным транспортом, который будет бесплатным.

В рижских автобусах, троллейбусах и трамваях 2 сентября не нужно будет регистрировать электронные билеты. Меньшее количество частного транспорта в городе также обеспечивает бесперебойную работу общественного транспорта, считают в самоуправлении.

В связи с возобновлением занятий в школах муниципалитет призывает водителей быть особенно внимательными и обращать внимание на детей, возвращающихся в город после летних каникул. Перед началом или возобновлением занятий муниципалитет предлагает родителям обсудить со своими детьми правила безопасности на дорогах и напомнить им о необходимости безопасного поведения на улицах.

Также муниципалитет призывает быть особенно осторожными тех, кто пользуется велосипедами и электросамокатами, поскольку дети, как правило, очень активны и непредсказуемо меняют траекторию движения.

По сообщению муниципалитета, на главных магистралях страны вблизи границы с Ригой установлены информационные плакаты, напоминающие о рекомендуемой скорости движения возле учебных заведений - 30 километров в час.

Также в городе на протяжении всего строительного сезона - до поздней осени - продолжаются различные строительные работы и работы по восстановлению дорожного покрытия. Муниципалитет призывает участников дорожного движения проявлять понимание во время строительных работ и перепланировать обычные маршруты, чтобы избежать мест ремонтных работ, или увеличить время на дорогу, чтобы вовремя добраться до нужного пункта назначения.

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