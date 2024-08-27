Вт, 27.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

На территорию Беларуси залетело несколько российских дронов

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Беспилотник
Беспилотник Фото: SIPA/Scanpix

На территорию Беларуси залетели по меньшей мере шесть ударных дронов "Шахед", которые россияне в ночь на вторник запустили по Украине, сообщила организация "Белорусский Гаюн", которая следит за активностью российской и белорусской армий, пишет "Украинская правда".

Дроны залетели в воздушное пространство Беларуси из Черниговской и Киевской областей Украины.

Как уже сообщалось, командир Воздушных сил Украины Николай Олещук ранее сообщил, что границу Беларуси пересек по меньшей мере один из дронов, которые россияне в ночь на вторник направили в сторону Украины.

Как сообщает "Белорусский Гаюн", белорусские военные самолеты дежурили над южными областями страны фактически всю ночь.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх