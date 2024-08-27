На территорию Беларуси залетело несколько российских дронов

На территорию Беларуси залетели по меньшей мере шесть ударных дронов "Шахед", которые россияне в ночь на вторник запустили по Украине, сообщила организация "Белорусский Гаюн", которая следит за активностью российской и белорусской армий, пишет "Украинская правда".