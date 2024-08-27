На территорию Беларуси залетели по меньшей мере шесть ударных дронов "Шахед", которые россияне в ночь на вторник запустили по Украине, сообщила организация "Белорусский Гаюн", которая следит за активностью российской и белорусской армий, пишет "Украинская правда".
На территорию Беларуси залетело несколько российских дронов
Дроны залетели в воздушное пространство Беларуси из Черниговской и Киевской областей Украины.
Как уже сообщалось, командир Воздушных сил Украины Николай Олещук ранее сообщил, что границу Беларуси пересек по меньшей мере один из дронов, которые россияне в ночь на вторник направили в сторону Украины.
Как сообщает "Белорусский Гаюн", белорусские военные самолеты дежурили над южными областями страны фактически всю ночь.
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