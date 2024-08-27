Вот и заканчивается очередной день последней недели лета. До начала осени и школы остались считанные дни, поэтому проведите их достойно, но не забывая при этом заглядывать в ежедневную подборку RUS TVNET, в которой мы коротко рассказываем о самом главном за день, сегодня - за вторник, 27 августа.
Главное за 27 августа ⟩ Концерт Меладзе, опасный пожар в Адажи и необычная новинка в Рижском аэропорту
Новости Латвии:
Имя Станислава Букайнса громко прогремело в июле, когда он украл свою дочь и на доске SUP уплыл на территорию России. Но Букайнс был активным участником социально-политической жизни Латвии еще в последние 10 лет.
Тому, как он прошел путь от активиста до похитителя, и посвящена эта статья.
Во вторник, 27 августа, в 11:42 в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил вызов на улицу Леюпес в Адажи, сообщили в VUGD.
Служба государственных доходов (VID) отныне будет получать от кредитных учреждений и поставщиков услуг информацию об операциях с наличными в банкоматах на сумму более 750 евро за одну транзакцию, сообщило Министерство финансов.
В создание капсульного отеля Kepler Club в аэропорту "Рига" было инвестировано примерно 2,5 миллиона евро, заявил во вторник, 27 августа, на мероприятии по открытию гостиницы председатель правления турецкого гостиничного оператора Kepler Омер Алаетиноглу.
С распадом Советского Союза Латвия не только восстановила свою независимость, но и приобрела новых партнеров. Возможно, главным среди них были Соединенные Штаты. Вашингтон помог осуществить политические реформы и оказал экономическую поддержку, а также способствовал вступлению Латвии в НАТО в 2004 году. Учитывая растущую роль США, казалось логичным, что Госдепартамент захотел переместить свое дипломатическое представительство из небольшого здания на бульваре Райниса. Сказано - сделано: в 2011 году был открыт новый комплекс, построенный специально для посольства. Однако не все прошло так гладко, как могло показаться со стороны. TVNET+ ознакомился с недавно рассекреченными документами, пообщался со всеми участвующими сторонами и узнал, что происходит за кулисами отношений двух стран.
Эстонский инвестор Fibenol, который планирует вложить до 700 миллионов евро в строительство в Латвии одного из самых современных в Европе заводов биорафинирования, выбрал Валмиерский индустриальный парк в качестве возможного места для размещения завода, сообщили агентству LETA в Валмиерском самоуправлении.
В Центр защиты прав потребителей (PTAC) продолжают поступать заявления от разочарованных клиентов туроператора Fisom о возврате средств. На данный момент поступило более 60 заявок, и их количество увеличивается с каждым днем. Однако оказалось, что некоторые услуги оплачивались наличными без чека, и на возврат денег в этих случаях надеяться не приходится, сообщают TV3 Ziņas.
В первый день учебного года общественный транспорт в Риге будет бесплатным, при этом самоуправление призывает водителей быть особенно осторожными, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Министр обороны Латвии поддерживает обязательную военную службу для женщин, потому что речь идет о комплексной национальной обороне. Об этом заявил сам министр обороны Латвии Андрис Спрудс в интервью программе TV3 "900 секунд".
Жильцы многоэтажного дома на улице Ислицес в Зиепниеккалнсе около четырех лет прожили рядом с останками своей соседки. Как сообщает программа Degpunktā, никто не проявлял интереса к пенсионерке, пока управляющая компания не озаботилась накопившимися за квартирой долгами.
Днем в понедельник, 26 августа, на Воздушном мосту в Риге внимание людей привлекла авария троллейбуса и автомобиля, сообщает программа Degpunktā.
Предприниматели шокированы возможным применением принципа прогрессивности к подоходному налогу с населения, что приведет к увеличению налоговых платежей, сообщает издание Dienas Bizness.
В четверг, 29 августа, в бывшем помещении Elkor Plaza на Бривибас гатве в Риге откроется торговый центр Teika Plaza, сообщили агентству LETA представители центра.
За рубежом:
Белорусский диктатор Александр Лукашенко во вторник, 27 августа, на форуме в Минске заявил, что ему "со стороны" предлагали наплевать на Россию и воевать вместе с Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 27 августа, сообщил, что Украина удачно испытала первую баллистическую ракету собственного производства. Впрочем, более подробные детали о ракете он не раскрыл, сообщает "Интерфакс-Украина".
Я долго выжидала, читая в социальных сетях то длинные хвалебные, то короткие ругательные отзывы посетителей ресторана восточной кухни с азербайджанским уклоном Badam, открывшегося два месяца назад в новеньком, с иголочки, здании напротив главного входа в таллиннский автовокзал. И вот - благо редакция недалеко - решила сходить туда на обед, пишет Rus.Postimees.
Успех российской армии в войне против Украины является главным условием дальнейшего развития России, заявил в понедельник, 26 августа, российский диктатор Владимир Путин.
Утром во вторник, 27 августа, близкие к российским властям Telegram-каналы Mash и Shot со ссылкой на Z- и военных блогеров сообщили, что украинские военнослужащие попытались прорваться в Белгородскую область в районе Нехотеевки, сообщает "Медуза".
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 27 августа, сообщил, что Украина во время последней массированной российской атаки ракетами и дронами использовала реактивные истребители F-16, чтобы сбить ракеты.
Интересное чтиво:
24 и 26 августа в концертном зале "Дзинтари" прошли аншлаговые концерты Валерия Меладзе. Именно в понедельник, 26 августа, TVNET+ побывал возле "Дзинтари" и запечатлел публику, которая собиралась на концерт любимого артиста. Смотрите нашу галерею и ищите себя!
В понедельник, 26 августа, в концертном зале "Дзинтари" Валерий Меладзе дал свой второй летний концерт в Юрмале. Первое выступление артиста состоялось в минувшую субботу. Из-за огромного интереса зрителей был объявлен дополнительный концерт, который прошел с громким успехом - полный зал, бурные овации после каждой исполненной песни и потрясающая энергия.
29 января 1926 года в доме "Эваржу" Вецауцской волости произошла резня, какую мы обычно можем увидеть в голливудских триллерах или описаниях массовых убийств в зарубежных СМИ. В частности, сошедшая с ума жена в садовом домике застрелила своего мужа, его отца, и, написав предсмертную записку, застрелилась сама. Могилу убитых в Ауце я отправился искать по двум причинам - из-за массового убийства, необычно трагичного и драматичного в истории Латвии, и мужа, который был незаслуженно забыт.
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Этот унаследованный рецепт оттачивался, дорабатывался, над ним экспериментировали, пока он не достиг совершенства. Пару лет назад я подарила его шеф-повару Эрику Дрейбанту, и теперь помидоры в желе - ежегодная традиционная банка, которую он с нетерпением ждет. Точные пропорции в граммах и ложках, как пастеризовать 20 банок за 15 минут, как готовить помидоры, не разрезая, и другие ценные советы по приготовлению легендарного блюда...
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