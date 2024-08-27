Главное за 27 августа Концерт Меладзе, опасный пожар в Адажи и необычная новинка в Рижском аэропорту

Новости Латвии:

Имя Станислава Букайнса громко прогремело в июле, когда он украл свою дочь и на доске SUP уплыл на территорию России. Но Букайнс был активным участником социально-политической жизни Латвии еще в последние 10 лет.

Тому, как он прошел путь от активиста до похитителя, и посвящена эта статья.

Во вторник, 27 августа, в 11:42 в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил вызов на улицу Леюпес в Адажи, сообщили в VUGD.

Служба государственных доходов (VID) отныне будет получать от кредитных учреждений и поставщиков услуг информацию об операциях с наличными в банкоматах на сумму более 750 евро за одну транзакцию, сообщило Министерство финансов.

В создание капсульного отеля Kepler Club в аэропорту "Рига" было инвестировано примерно 2,5 миллиона евро, заявил во вторник, 27 августа, на мероприятии по открытию гостиницы председатель правления турецкого гостиничного оператора Kepler Омер Алаетиноглу.