В результате российского ракетного удара по гостинице "Сапфир" в Краматорске Донецкой области Украины в воскресенье был убит один и ранены четыре журналиста Reuters. Среди раненых был и гражданин Латвии Виктор Саенко, он рассказал передаче TV3 Ziņas о том, что пережил.
Видео ⟩ Пострадавший в результате удара РФ по Краматорску гражданин Латвии рассказал о пережитом
Саенко в качестве независимого журналиста работает с командой Reuters в самых горячих точках фронта с начала войны.
Мужчина указывает, что ему непонятно, как он смог выжить.
TV3: Ты сам выбрался?
Виктор: Да, здесь была моя комната, здесь была дверь, но она сломалась чуток (показывает на полностью разрушенное помещение).
TV3: Чуток... Хорошо, что у тебя еще есть чувство юмора.
Виктор: Да, здесь был коридор и дальше спальня. Там была стена, ее сломали парни, когда искали мои паспорт и вещи. Нашел камеру, но включить ее не могу. Паспорт нашли, что хорошо, и рубашку нашли. Я был в своей комнате, на кровати, и коллега дал мне упаковку с обедом. Подумал, что не будет хорошо для здоровья. Пришел сюда, начал есть и затем был взрыв.
TV3: И коллеги твои рядом, все были в комнатах?
Виктор: Да, в первую секунду было сложно сказать, что происходит. Я был под этим потолком".
TV3: У тебя у самого есть ранения?
Виктор: У меня контузия, взрывная травма головы и грудной клетки, что-то случилось с ногой, но я в порядке".
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Как уже сообщалось, погибший журналист Reuters - гражданин Великобритании, который оказался погребен под завалами после попадания ракеты и был найден спасателями вечером мертвым. Раненые журналисты Reuters - граждане Латвии, Украины, США и Германии. По данным прокуратуры, всего пострадали шесть человек, четверо из них - журналисты.
В результате обстрела были повреждены близлежащие здания.
Донецкая областная прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения правил ведения войны.
Краматорск является временным административным центром Донецкой области, поскольку центр области, Донецк, оккупирован Россией.
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