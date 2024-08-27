Видео Пострадавший в результате удара РФ по Краматорску гражданин Латвии рассказал о пережитом

Саенко в качестве независимого журналиста работает с командой Reuters в самых горячих точках фронта с начала войны.

Мужчина указывает, что ему непонятно, как он смог выжить.

TV3: Ты сам выбрался?

Виктор: Да, здесь была моя комната, здесь была дверь, но она сломалась чуток (показывает на полностью разрушенное помещение).

TV3: Чуток... Хорошо, что у тебя еще есть чувство юмора.

Виктор: Да, здесь был коридор и дальше спальня. Там была стена, ее сломали парни, когда искали мои паспорт и вещи. Нашел камеру, но включить ее не могу. Паспорт нашли, что хорошо, и рубашку нашли. Я был в своей комнате, на кровати, и коллега дал мне упаковку с обедом. Подумал, что не будет хорошо для здоровья. Пришел сюда, начал есть и затем был взрыв.

TV3: И коллеги твои рядом, все были в комнатах?

Виктор: Да, в первую секунду было сложно сказать, что происходит. Я был под этим потолком".