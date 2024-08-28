Самым жарким днем на этой неделе будет пятница, 30 августа, когда температура воздуха повысится до +31 градуса, а на следующей неделе, согласно текущим прогнозам, возможна более продолжительная жара.
В первую неделю сентября может установиться жара
В четверг и пятницу будет сухо и солнечно, температура воздуха повысится до +23...+28 градусов в четверг и +26...+31 градуса в пятницу.
В субботу через Латвию с запада пройдет холодный фронт, температура значительно понизится.
Во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Дожди возможны и в воскресенье.
Есть вероятность, что прохладная воздушная масса не дойдет до Латгале, где в этом случае на выходных сохранится жара.
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При этом на следующей неделе жаркая погода может вернуться уже на территорию всей Латвии.
Согласно текущим прогнозам Global Forecast System, в первый день нового учебного года, 2 сентября, ожидается переменная облачность, местами возможны дожди и грозы, а температура составит от +19...+24 градусов в Курземе до +27...+30 градусов на востоке страны.
Жара в Латвии может сохраниться в течение всей следующей недели, но пока прогнозы еще меняются.
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