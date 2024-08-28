В первую неделю сентября может установиться жара

В четверг и пятницу будет сухо и солнечно, температура воздуха повысится до +23...+28 градусов в четверг и +26...+31 градуса в пятницу.

В субботу через Латвию с запада пройдет холодный фронт, температура значительно понизится.

Во многих местах ожидаются дожди, местами грозы. Дожди возможны и в воскресенье.

Есть вероятность, что прохладная воздушная масса не дойдет до Латгале, где в этом случае на выходных сохранится жара.

Галерея: Выставка Gladioli 2024

При этом на следующей неделе жаркая погода может вернуться уже на территорию всей Латвии.

Согласно текущим прогнозам Global Forecast System, в первый день нового учебного года, 2 сентября, ожидается переменная облачность, местами возможны дожди и грозы, а температура составит от +19...+24 градусов в Курземе до +27...+30 градусов на востоке страны.

Жара в Латвии может сохраниться в течение всей следующей недели, но пока прогнозы еще меняются.

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