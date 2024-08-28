Maxima предупреждает о мошеннических опросах в Facebook

Руководитель по коммуникации SIA Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле подчеркнула, что Maxima Latvija не имеет отношения к этим фальшивым опросам, и попросила людей ни при каких обстоятельствах не предоставлять свою личную информацию, особенно связанную с финансовыми данными.

Ритейлер уже связался с Латвийским центром безопасного интернета по этому вопросу, а также планирует обратиться к команде реагирования на инциденты с безопасностью в сфере информационных технологий (CERT).

Maxima Latvija призывает интернет-пользователей, заметивших эти и подобные публикации, внимательно их проверять, определяя отправителя сообщения, критически оценивая содержание поста, интернет-адрес, на который ведут ссылки в публикации, а также то, какая информация запрашивается.

Компания напоминает, что об акциях, лотереях и других выгодных предложениях сообщается только на официальных сайтах Maxima, а ссылки ведут на достоверные источники: www.maxima.lv или сайты, связанные с другими магазинами.

Если вы получили текстовое сообщение Maxima, электронное письмо или всплывающее сообщение в веб-браузере и их достоверность вызывает у вас сомнения, торговая сеть призывает проверить достоверность информации на сайте www.maxima.lv, в социальных сетях, по электронной почте info@maxima.lv или позвонив на горячую линию по номеру 80002020.

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