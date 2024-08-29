Как добраться из Риги до Берлина без Ryanair? Комментирует Рижский аэропорт

Ryanair еще не проинформировала аэропорт Риги о расписании летнего сезона 2025 года, пояснили представители аэропорта.

При этом собеседники агентства отметили, что в этот летний сезон латвийская национальная авиакомпания airBaltic выполняет девять рейсов в неделю по маршруту Рига-Берлин. Ryanair по этому маршруту выполняет шесть рейсов в неделю.

В предстоящем зимнем сезоне, который начнется в конце октября и продлится до марта, airBaltic планирует от семи до десяти рейсов в неделю на этом маршруте, а Ryanair - семь рейсов в неделю.

Как ранее сообщалось, Ryanair объявил, что сокращает полеты в аэропорт Бранденбург в Берлине, потому что сборы аэропорта слишком высоки.

"Из-за этих сокращений число самолетов Ryanair, [базирующихся] в Берлине, будет сокращено с девяти до семи, таким образом, будут потеряны (...) шесть маршрутов - Брюссель, Ханья, Каунас, Краков, Люксембург и Рига, поскольку крупнейшая авиакомпания Европы переводит свои мощности в другие страны Евросоюза с более низкими затратами - например, в Италию, Польшу и Испанию", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте Ryanair.

В сообщении не сказано, когда будут прекращены полеты из Берлина в эти шесть аэропортов.

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