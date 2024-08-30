Торговцы поделились, какие цветы покупают рижане перед 1 сентября

Торговцы отметили, что первыми всегда раскупают астры, на втором месте по популярности - георгины, дальше идут подсолнухи и гладиолусы.

"Обычно выбирают такие легкие букетики, которые дети могут нести - георгины, букеты астр, ведь маленькому ребенку, первокласснику, довольно трудно нести такие крупные гладиолусы. Но есть и те, кто выбирает цветы в рост самого ребенка, потом уже сами помогают ему нести", - поделилась торгующая цветами Илона.

Продавец Лилия рассказала, как взрослые выбирают букет.

"Нужно сказать, это так - мы и из астрочек букеты собираем, и гладиолусы покупают. Некоторые по расцветке выбирают, учителя разные, им нужно... Кто-то хочет выраженно из разных цветов букет, кто-то - из однотонных. Так что тут большое разнообразие, и цветов разнообразие, и вкусов разнообразие", - отметила она.

"Самые ходовые - маленькие букетики, таких больше всего за пять евро. Крупные тоже покупают, но не так много", - подвела итог Дзинтра.

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