Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в первом полугодии текущего года вырос на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в том числе во втором квартале, согласно не скорректированным по сезону и календарю данным, ВВП увеличился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
При этом во втором квартале этого года по сравнению с предыдущим кварталом, то есть первым кварталом текущего года, согласно скорректированным по сезону и календарю данным, ВВП Латвии сократился на 0,1%.
В фактических ценах ВВП Латвии в первом полугодии этого года составил 19,8 млрд евро, в том числе во втором квартале - 10,44 млрд евро.
В статистическом управлении отметили, что во втором квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая добавленная стоимость уменьшилась на 0,1%, при этом рост в отраслях услуг составил 0,5%, а в производственных отраслях - 1,4%.
По оперативным данным и проведенным оценкам, в сельском хозяйстве во втором квартале этого года был прирост на 7,1%, на что повлиял рост в отрасли растениеводства на 12,6%, и спад в животноводстве на 1,4%. В сфере рыбного хозяйства был спад на 16%, а также спад на 0,4% продемонстрировала отрасль лесного хозяйства и лесозаготовок.
Из-за различных внешних и внутренних факторов восьмой квартал подряд переживает спад обрабатывающая промышленность, отметили в статистическом управлении. Во втором квартале этого года сокращение объемов в этой отрасли составило 2,3% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. На это повлияло сокращение на 0,8% крупнейшей отрасли обрабатывающей промышленности - производстве древесины и деревянных изделий. Спад наблюдался и в производстве готовых металлических изделий - на 7%, а также в производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования - на 11,2%.
В свою очередь, на обрабатывающую промышленность положительно повлиял прирост на 2% во второй по величине ее отрасли - производстве продуктов питания. Объемы производства выросли также в производстве химических веществ и продуктов - на 12,2%, а также изделий из неметаллических минералов - на 5,1%.
В целом положительные результаты деятельности показали девять из 22 отраслей обрабатывающей промышленности.
Размеры производства в остальной промышленности сократились на 2,5%. На отраслевую группу негативно повлиял спад в электро -, газоснабжении, теплоснабжении и кондиционировании воздуха - на 7,6%, а положительный результат по причине увеличения спроса показали добывающая промышленность и разработка карьеров, в которых был рост на 12,6%. В водоснабжении, управлении сточными водами, отходами и санации был рост на 3,6%.
В торговле было сокращение на 0,9%, на которое повлияло падение в отрасли торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов на 7,6%. Рост розничной торговли на 0,4% составили увеличение объемов розничной торговли непродовольственными товарами на 1,2% и спад в розничной торговле продовольственными товарами на 2,3%. Размеры продаж автомобильного топлива выросли на 3,8%. Оптовая торговля осталась на уровне прошлого года.
На спад в отрасли транспорта и хранения на 7,8% негативно повлияло сокращение деятельности наземного и трубопроводного транспорта на 7,5%, спад в водном транспорте на 29,2%, сокращение в сфере хранения и вспомогательных транспортных действий на 9,7%, а также спад в почтовых и курьерских действиях на 1,7%. Положительный вклад внес рост в отрасли воздушного транспорта на 13,4%.
Рост на 0,4% во втором квартале демонстрирует отрасль услуг размещения и общественного питания. Объем оказанных услуг увеличился на 2,9%, но общее развитие отрасли затормозило сокращение услуг общепита на 0,5%.
В деятельности информационно-коммуникационных отраслей во втором квартале был рост на 5,6%. Этому способствовал рост в сфере компьютерного программирования и консультирования на 4,5% и информационных услуг - на 18,9%. Отрицательный результат в этом квартале показала отрасль телекоммуникационных услуг, в которой было падение на 1,9%.
Снижению на 8,2% в финансовой и страховой отраслях способствовало сокращение в сфере финансовых услуг на 9,9%, между тем, в сфере страховых действий и накопления пенсий был прирост на 0,4%.
В статистическом управлении отметили, что стабильный прирост в течение длительного периода времени демонстрируют действия административных и сервисных служб, и в этом квартале объем их услуг также вырос на 3,5%. Положительный вклад в развитие отрасли внесло оказание услуг по содержанию зданий и уходу за ландшафтами, в котором был рост на 9,2%, а также привлечение персонала, где был рост на 4,5%. В сфере охранных услуг и следственных действий был спад на 15,1%, а объем услуг по аренде и лизингу сократился на 7,1%.
Рост налогов на продукты (главным образом, налог на добавленную стоимость, акцизные и таможенные налоги) в размере 1,9% был обусловлен ростом поступлений налога на добавленную стоимость.
Во втором квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года совокупные расходы домохозяйств увеличились на 0,5%. Расходы домохозяйств на покупку продуктов питания сократились на 1,3%, а расходы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо - на 0,6%. В то же время расходы на отдых и культуру увеличились на 1,1%, а расходы на покупку одежды и обуви выросли на 6,8%.
Расходы правительства на конечное потребление увеличились на 8,5%.
Вложения в формирование валового уставного капитала в этом году во втором квартале сократились на 5,7%, в том числе в жилье, другие здания и сооружения - на 1,5%, а в машины и оборудование, в том числе транспортные средства, - на 9,5%. Вложения в продукты интеллектуальной собственности (исследования, компьютерное программное обеспечение, базы данных, авторские права и др.) сократились на 8,8%.
Объемы экспорта товаров и услуг сократились на 3,4%, в том числе экспорт товаров сократился на 2,4%, а экспорт услуг - на 6%. Основными экспортными товарами были дерево и деревянные изделия (кроме мебели), электроприборы и электрооборудование, а также минеральные продукты. Основными экспортируемыми услугами во втором квартале 2024 года были транспортные услуги и услуги другой хозяйственной деятельности.
В то же время импорт товаров и услуг сократился на 2,9%, в том числе объемы импорта товаров сократились на 1,8%, а импорт услуг - на 7,5%. В основном импортировались минеральные продукты, электроприборы и электрооборудование, наземные транспортные средства и их части. Важнейшими импортными услугами были услуги транспорта и другой хозяйственной деятельности.
В статистическом ведомстве также отметили, что во втором квартале 2024 года по сравнению со вторым кварталом 2023 года общая зарплата работников выросла на 8,9%, в том числе общая заработная плата поднялась на 8,9%, а социальные взносы работодателей увеличились на 8,8%.
Зарплата работников в производственных отраслях выросла на 3,3%, в том числе наиболее стремительный рост отмечен в сфере водоснабжения, сточных вод, обращения с отходами и санации - на 12,9%, и в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 7,7%. В строительстве зарплата работников выросла на 3,3%.
В отраслях услуг зарплата работников выросла на 10,2%. Существенно она поднялась в госуправлении и обороне; в сфере обязательного социального страхования - на 19,9%, в сфере образования - на 16,9%, в сфере здравоохранения и социального обслуживания - на 10,8%, а также в сделках с недвижимостью - на 11,8%.
Совокупный итог валовой деятельности и смешанный доход во втором квартале снизились на 6,1%, а сальдо налогов и субсидий на производство и импорт выросло на 13,4%.
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