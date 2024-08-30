Расходы правительства на конечное потребление увеличились на 8,5%.

Вложения в формирование валового уставного капитала в этом году во втором квартале сократились на 5,7%, в том числе в жилье, другие здания и сооружения - на 1,5%, а в машины и оборудование, в том числе транспортные средства, - на 9,5%. Вложения в продукты интеллектуальной собственности (исследования, компьютерное программное обеспечение, базы данных, авторские права и др.) сократились на 8,8%.

Объемы экспорта товаров и услуг сократились на 3,4%, в том числе экспорт товаров сократился на 2,4%, а экспорт услуг - на 6%. Основными экспортными товарами были дерево и деревянные изделия (кроме мебели), электроприборы и электрооборудование, а также минеральные продукты. Основными экспортируемыми услугами во втором квартале 2024 года были транспортные услуги и услуги другой хозяйственной деятельности.

В то же время импорт товаров и услуг сократился на 2,9%, в том числе объемы импорта товаров сократились на 1,8%, а импорт услуг - на 7,5%. В основном импортировались минеральные продукты, электроприборы и электрооборудование, наземные транспортные средства и их части. Важнейшими импортными услугами были услуги транспорта и другой хозяйственной деятельности.

В статистическом ведомстве также отметили, что во втором квартале 2024 года по сравнению со вторым кварталом 2023 года общая зарплата работников выросла на 8,9%, в том числе общая заработная плата поднялась на 8,9%, а социальные взносы работодателей увеличились на 8,8%.

Зарплата работников в производственных отраслях выросла на 3,3%, в том числе наиболее стремительный рост отмечен в сфере водоснабжения, сточных вод, обращения с отходами и санации - на 12,9%, и в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 7,7%. В строительстве зарплата работников выросла на 3,3%.

В отраслях услуг зарплата работников выросла на 10,2%. Существенно она поднялась в госуправлении и обороне; в сфере обязательного социального страхования - на 19,9%, в сфере образования - на 16,9%, в сфере здравоохранения и социального обслуживания - на 10,8%, а также в сделках с недвижимостью - на 11,8%.

Совокупный итог валовой деятельности и смешанный доход во втором квартале снизились на 6,1%, а сальдо налогов и субсидий на производство и импорт выросло на 13,4%.

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