Служба государственных доходов (VID) отныне будет получать от кредитных учреждений и поставщиков услуг информацию об операциях с наличными в банкоматах на сумму более 750 евро за одну транзакцию, сообщило Министерство финансов.
Борьба с теневой экономикой: о каких операциях банки будут сообщать в VID
В министерстве также заявляют, что это требование не будет распространяться на покупки в розничных магазинах, соответственно, магазину не придется дополнительно отчитываться, если человек покупает дорогой телевизор или компьютер за наличные.
Аналогичным образом, оплата, например, коммунальных услуг не будет в центре интереса.
Минфин разработал и 20 августа вынес на общественное обсуждение поправки к закону "О налогах и пошлинах".
Минфин отмечает, что, несмотря на то, что доля безналичных расчетов постоянно увеличивается, многие люди по-прежнему используют наличные деньги как удобный способ оплаты, что по своей сути не является чем-то плохим или неправильным. В то же время наличные деньги также часто используются в качестве инструмента для работы в теневой экономике.
Согласно полученным данным, объем внесения наличных в банкоматы в Латвии в 2023 году составил более 2,1 миллиарда евро, а объем снятия - более 4,6 миллиарда евро.
Цель Минфина - добиться большей прозрачности в отношении тех денежных операций в банкоматах, которые превышают средние показатели, чтобы иметь возможность выявлять в общем потоке именно операции незаконного происхождения.
Планируемые поправки также предусматривают дополнение информации об оборотах по счетам физических лиц, уже предоставляемой в VID кредитными организациями и поставщиками платежных услуг.
Изменения предусматривают, что кредитные учреждения и поставщики услуг будут обязаны раз в год предоставлять Службу госдоходов (VID) информацию о кассовых операциях клиентов - физических лиц, если общая сумма этих операций превышает 7 тысяч евро в год.
В настоящее время VID получает информацию о тех физических лицах, оборот счета которых за предыдущий год превысил 15 тысяч евро.
Минфин поясняет, что такая информация, поступающая в VID, не означает автоматически, что человек попадет под особый надзор. Эта информация будет оцениваться вместе с другой информацией, доступной VID.
К физическим лицам будут обращаться в тех случаях, когда у них возникнут действительно существенные расхождения между доходами и расходами.
Обнаружение таких несоответствий не всегда означает, что человек уклоняется от уплаты налогов. Может случиться так, что необлагаемый доход не задекларирован, тогда VID поможет человеку разобраться в ситуации.
Кроме того, поправки обяжут юридические лица, чей годовой оборот превышает 50 тысяч евро в год, предоставить клиентам возможность оплачивать услуги и сделки в рознице безналичным способом. Планируемое регулирование коснется поставщиков услуг и ритейлеров.
Действующее законодательство предусматривает, что налогоплательщики должны производить исключительно безналичные расчеты в оптовой торговле.
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