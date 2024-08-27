Борьба с теневой экономикой: о каких операциях банки будут сообщать в VID

Планируемые поправки также предусматривают дополнение информации об оборотах по счетам физических лиц, уже предоставляемой в VID кредитными организациями и поставщиками платежных услуг.

Изменения предусматривают, что кредитные учреждения и поставщики услуг будут обязаны раз в год предоставлять Службу госдоходов (VID) информацию о кассовых операциях клиентов - физических лиц, если общая сумма этих операций превышает 7 тысяч евро в год.

В настоящее время VID получает информацию о тех физических лицах, оборот счета которых за предыдущий год превысил 15 тысяч евро.

Минфин поясняет, что такая информация, поступающая в VID, не означает автоматически, что человек попадет под особый надзор. Эта информация будет оцениваться вместе с другой информацией, доступной VID.

К физическим лицам будут обращаться в тех случаях, когда у них возникнут действительно существенные расхождения между доходами и расходами.

Обнаружение таких несоответствий не всегда означает, что человек уклоняется от уплаты налогов. Может случиться так, что необлагаемый доход не задекларирован, тогда VID поможет человеку разобраться в ситуации.

Кроме того, поправки обяжут юридические лица, чей годовой оборот превышает 50 тысяч евро в год, предоставить клиентам возможность оплачивать услуги и сделки в рознице безналичным способом. Планируемое регулирование коснется поставщиков услуг и ритейлеров.

Действующее законодательство предусматривает, что налогоплательщики должны производить исключительно безналичные расчеты в оптовой торговле.

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