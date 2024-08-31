В Рижском аэропорту появится новый, удобный, просторный пассажирский терминал. Планируется, что договор о его строительстве будет подписан в начале 2025 года. Об этом в эфире LSM+ рассказала представитель аэропорта Илзе Сална.
В рижском аэропорту построят новый пассажирский терминал
Илзе Сална открыла, что в конкурсе участвовали 17 претендентов, а во второй тур прошли 11 компаний. Переговоры с ними продолжаются.
"Наша цель - найти застройщика, который построит здание нового пассажирского терминала, комплекс обработки и сортировки багажа, новые подъездные пути, новую многоэтажную автостоянку - всю ту инфраструктуру, которая необходима аэропорту "Рига" для дальнейшего развития.
Мир меняется, и нам нужен новый современный терминал, построенный из долговечных материалов, чтобы аэропорт "Рига" мог и дальше двигаться к своей цели - стать крупным транспортным узлом, одним из центров путешествий в Северной Европе", - поделилась планами Илзе Сална.
Сейчас стоимость строительства оценивается в 167 миллионов евро, а площадь терминала составит 45 тысяч квадратных метров.
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