Открытие колеса обозрения в Риге откладывается. Запустить его обещают в этом году

Из крупных работ, которые еще нужно сделать - необходимо установить кабины. В каждой из них одновременно смогут находиться восемь человек. Планируется, что колесо обозрения сможет работать как в мороз -20 градусов, так и в сорокаградусную жару.

Работы задерживают несколько факторов, в том числе и местонахождение. Колесо находится в узком месте между улицей и трамвайными путями, кроме того, рядом есть деревья, которые обязательно нужно сохранить. Член правления компании RPR operators Дмитрий Успенский рассказал, что работы были начаты в 2023 году, а основание колеса было закончено этой весной, после чего начался его монтаж.

Колесо обозрения будет завершено и сдано в эксплуатацию еще в этом году. Ранее прогнозировалось, что это произойдет в августе, однако теперь строители не прогнозируют, когда может состояться открытие. Когда работы будут завершены, колесо проверит специальная делегация экспертов из Германии.

"Сейчас очень сложно об этом судить [когда колесо будет открыто]. Это уникальный проект, по классификации это огромное колесо, мы зависим от поставщиков со всего мира - как только вовремя не поставляется один болт, мы вынуждены переносить сроки", - отметил Успенский.

Он также указал, что пока неизвестно, сколько будут стоить билеты на колесо обозрения, однако это может быть "более десяти евро".

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