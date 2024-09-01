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Открытие колеса обозрения в Риге откладывается. Запустить его обещают в этом году

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Рижское колесо обозрения
Рижское колесо обозрения Фото: Zane Bitere/LETA

Изначально колесо обозрения в Риге планировалось открыть в августе, однако по различным причинам строительство продолжается до сих пор, открытие перенесено на неопределенное время. Строительство колеса обозрения оказалось сложным процессом, сообщает передача TV3 Ziņas.

Из крупных работ, которые еще нужно сделать - необходимо установить кабины. В каждой из них одновременно смогут находиться восемь человек. Планируется, что колесо обозрения сможет работать как в мороз -20 градусов, так и в сорокаградусную жару.

Работы задерживают несколько факторов, в том числе и местонахождение. Колесо находится в узком месте между улицей и трамвайными путями, кроме того, рядом есть деревья, которые обязательно нужно сохранить. Член правления компании RPR operators Дмитрий Успенский рассказал, что работы были начаты в 2023 году, а основание колеса было закончено этой весной, после чего начался его монтаж.

Колесо обозрения будет завершено и сдано в эксплуатацию еще в этом году. Ранее прогнозировалось, что это произойдет в августе, однако теперь строители не прогнозируют, когда может состояться открытие. Когда работы будут завершены, колесо проверит специальная делегация экспертов из Германии.

"Сейчас очень сложно об этом судить [когда колесо будет открыто]. Это уникальный проект, по классификации это огромное колесо, мы зависим от поставщиков со всего мира - как только вовремя не поставляется один болт, мы вынуждены переносить сроки", - отметил Успенский.

Он также указал, что пока неизвестно, сколько будут стоить билеты на колесо обозрения, однако это может быть "более десяти евро".

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