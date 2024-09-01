Главное за 1 сентября Триумф латвийских хоккеистов, День знаний и масштабная атака на Москву

В ночь на 1 сентября против российских энергетических объектов была осуществлена атака дронов дальнего радиуса действия. В ходе нападения пострадали Кашпирская и Конаковская конденсационные электростанции, а также Московский нефтеперерабатывающий завод.

Несмотря на то, что город Суджа в Курской области России находится в тылу, россияне авиабомбами, артиллерией и дронами-камикадзе стирают его с лица земли, пишет издание УНИАН со ссылкой на Telegram-канал Вооруженных сил Украины.

Во все аэропорты Европы с воскресенья, 1 сентября, возвращается требование о том, что максимальный объем одной упаковки с жидкостью в ручной клади не может превышать 100 миллилитров, сообщает Агентство гражданской авиации (CAA).

В Таллинне в 2024/25 учебном году будет работать 58 муниципальных общеобразовательных школ. В них будут учиться примерно 47 500 школьников, из них в первый класс пойдут 3800 детей. Учащимся в возрасте до 19 лет город предлагает пособие к началу учебного года, пишет Rus.Postimees.

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Электронные сигареты стали чуть ли не "чумой" в школах Латвии. Согласно данным исследования Центра профилактики и контроля заболеваний, в 2019 году электронные сигареты регулярно использовали 18% детей в возрасте 13-15 лет. Теперь ситуация стала еще сложнее - в Латвии распространяются нелегальные электронные сигареты, за качество и последствия употребления которых никто особо не отвечает.