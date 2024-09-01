Началась долгожданная осень, дети и их родители готовятся начать новый учебный год. Сборная Латвии по хоккею подарила им (а также всем нам) очередную победу, теперь над сборной Франции, обеспечив себе участие в Олимпийских играх 2026 года. Москва тем временем пережила один из самых массированных налетов украинских дронов. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 1 сентября ⟩ Триумф латвийских хоккеистов, День знаний и масштабная атака на Москву
Новости Латвии:
В воскресенье, 1 сентября, сборная Латвии по хоккею в третьем матче квалификационного турнира Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо одержала победу над Францией - и таким образом прошла на Олимпиаду.
С 1 сентября в Риге стоимость вывоза бытовых отходов за кубометр вырастет примерно на 7-8%, решила ранее Рижская дума.
Изначально колесо обозрения в Риге планировалось открыть в августе, однако по различным причинам строительство продолжается до сих пор, открытие перенесено на неопределенное время. Строительство колеса обозрения оказалось сложным процессом, сообщает передача TV3 Ziņas.
В любом возрасте мы можем сделать мир лучше с помощью приобретенных знаний и навыков, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в своем поздравлении с Днем знаний.
Дочь сенатора штата Аризона и бывшего астронавта Марка Келли Клэр Келли и ее жених Майкл Миллс обручились на пляже в Юрмале, сообщает Apollo.lv со ссылкой на издание People.
За рубежом:
Российское Минобороны заявило об атаке более 150 украинских беспилотников на 15 российских регионов, включая Москву. Два дрона сбили в районе Московского нефтеперерабатывающего завода, заявил мэр Сергей Собянин. В Подмосковье была атакована Каширская ГРЭС, еще одной целью стало Конаково в Тверской области, где также находится электростанция.
В ночь на 1 сентября против российских энергетических объектов была осуществлена атака дронов дальнего радиуса действия. В ходе нападения пострадали Кашпирская и Конаковская конденсационные электростанции, а также Московский нефтеперерабатывающий завод.
Несмотря на то, что город Суджа в Курской области России находится в тылу, россияне авиабомбами, артиллерией и дронами-камикадзе стирают его с лица земли, пишет издание УНИАН со ссылкой на Telegram-канал Вооруженных сил Украины.
Во все аэропорты Европы с воскресенья, 1 сентября, возвращается требование о том, что максимальный объем одной упаковки с жидкостью в ручной клади не может превышать 100 миллилитров, сообщает Агентство гражданской авиации (CAA).
В Таллинне в 2024/25 учебном году будет работать 58 муниципальных общеобразовательных школ. В них будут учиться примерно 47 500 школьников, из них в первый класс пойдут 3800 детей. Учащимся в возрасте до 19 лет город предлагает пособие к началу учебного года, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Электронные сигареты стали чуть ли не "чумой" в школах Латвии. Согласно данным исследования Центра профилактики и контроля заболеваний, в 2019 году электронные сигареты регулярно использовали 18% детей в возрасте 13-15 лет. Теперь ситуация стала еще сложнее - в Латвии распространяются нелегальные электронные сигареты, за качество и последствия употребления которых никто особо не отвечает.
Турок Керим Чалишир (29 лет) впервые приехал в Эстонию пять лет назад в качестве добровольца в выруский детский сад "Красная шапочка". Помимо прочего он помогал детям с рисованием и подвижными играми. После года волонтерской работы он вернулся на родину, сообщает Rus.Postimees.
В Белом доме сочили, что присутствие американских техников в Украине может привести к эскалации. Однако в Вашингтоне не исключают, что их специалисты приедут в Украину в будущем, сообщила газета The Wall Street Journal.
Соблюдая лучшие традиции, в субботу, 31 августа, группа Jumprava отметила день имени Айгара масштабным концертом Jumprava XL, на этот раз собрав поклонников группы на Большой эстраде Межапарка. Мероприятие стало самым большим концертом группы на данный момент.
В балтийских лесах обитает много медведей, что увеличивает вероятность встречи с ними. В таких ситуациях важно знать, как правильно себя вести, пишет Rus.Postimees.
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