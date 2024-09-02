Утром августа 1942 года дирижабль-разведчик L-8 вылетел с острова Сокровищ (Treasure Island) в Сан-Франциско на поиск японских подводных лодок у побережья. Дирижабль имел репутацию надежного аппарата, но потом случилось что-то нехорошее, и он приземлился в населенном пункте. Когда очевидцы заглянули в кабину, они увидели пустоту - экипаж дирижабля исчез.

Раннее утро 16 августа 1942 года. Дирижабль ВМС США собирается взлететь с острова Сокровищ в Сан-Франциско с миссией по поиску подводных лодок противника. Всего девять месяцев назад Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну, однако японским подводным лодкам уже удалось потопить по меньшей мере половину кораблей союзников у западного побережья Соединенных Штатов. Одной из японских подводных лодок в феврале 1942 года даже удалось повредить калифорнийский танкер. Именно поэтому дирижабль L-8 был оснащен двумя 150-килограммовыми глубинными бомбами и пулеметом 30-го калибра.