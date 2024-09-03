Видео В Литве предложили льготы для пользователей касс самообслуживания; идею критикуют

Через полтора месяца в Литве пройдут выборы в Сейм. А это значит, что партии должны обратить внимание на людей. И надо сказать, что недостатка в нестандартных идеях нет. Один из литовских политиков предлагает выплачивать компенсации людям, которые совершают покупки на кассах самообслуживания в супермаркетах, поскольку они облегчают работу продавцов, но ничего не получают взамен. Об этом сообщает TV3 Ziņas.