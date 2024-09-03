Через полтора месяца в Литве пройдут выборы в Сейм. А это значит, что партии должны обратить внимание на людей. И надо сказать, что недостатка в нестандартных идеях нет. Один из литовских политиков предлагает выплачивать компенсации людям, которые совершают покупки на кассах самообслуживания в супермаркетах, поскольку они облегчают работу продавцов, но ничего не получают взамен. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ В Литве предложили льготы для пользователей касс самообслуживания; идею критикуют
Кассы самообслуживания уже давно стали обычным явлением в супермаркетах. Кому-то нравится этот вариант, кому-то нет.
Например, женщина поделилась в социальных сетях публикацией о том, что все больше традиционных касс закрыто или там не хватает персонала.
Покупатели, к которым обратился TV3 Lietuva, также настроены критически. Кассы самообслуживания должны быть дополнительной опцией, а не основным пунктом оплаты.
"Я часто делаю покупки и вижу, как пожилые люди борются с этими кассами. Например, в магазинах IKI других вариантов нет", - говорит один из покупателей.
И это настроение уловила член Сейма Литвы, представительница социал-демократов Раса Будбергите.
Она считает, что покупателей делают кассирами, которые не получают за это никакого вознаграждения. Поэтому она настаивает на том, чтобы этот труд каким-то образом компенсировался.
"Если мы действительно хотим жить в стране, где защита прав потребителей находится на высоком уровне, тогда должна быть какая-то форма компенсации для тех людей, которые работают, осмелюсь сказать, как внештатные рабы. Большая или маленькая компенсация - пусть решают сами магазины", - заявила депутат.
Другой политик, Симонас Гентвилас, утверждает, что согласно этой логике скидки должны применяться ко всему, где что-то нужно сделать самостоятельно. Например, забирая заказы на пакоматов.
"Это какая-то воображаемая проблема. Если мы пойдем по этому пути, нам придется изменить правила в отношении совместного использования автомобилей и в других вопросах. Компенсация будет обязательна везде", - считает Гентвилас.
С другой стороны, представитель Maxima Роминта Мацкявичюте утверждает: "Кассовые аппараты самообслуживания, то есть кассовые аппараты без продавца, - это будущее розничной торговли. И они помогают людям делать покупки быстрее".
Данные показывают, что каждый второй покупатель пользуется кассами самообслуживания в супермаркетах. В основном, действительно, чтобы быстрее совершать покупки.
При этом критикуется медленная реакция персонала, если, например, в каталоге невозможно найти товар, который нужно взвешивать или в тех случаях, когда при покупке алкоголя необходимо проверить возраст покупателя.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!