Магазины без продавцов в Латвии: что говорят клиенты и владельцы?

В Латвии эта практика пока не сильно распространена, но понемногу даже в наших деревнях на обочинах дорог стали появляться стенды, шкафы, столы, где выставлены различные сельскохозяйственные товары, за которые можно расплатиться без присутствия хозяина или продавца. Об этом сообщает Lsm.lv.
Каков опыт самообслуживания в сельской местности и насколько честны покупатели?
Инга Берга несколько раз заходила в магазин самообслуживания домашнего хозяйства Bērzāji в Пенкулесской волости Добельского края.
Она рассказывает: "Очень нравится! Сначала многие говорили, что ничего путного не выйдет, что продукты будут воровать, да и деньги могут украсть, но, я думаю, в итоге можно сказать только самое хорошее".
Магазин самообслуживания Bērzāji представляет собой небольшой домик на обочине дороги. Его владелица Илзе Янсоне рассказала, что к созданию магазина ее подтолкнул вызванный пандемией кризис, а также опыт зарубежных стран. Сначала это был просто стол с продуктами, поставленный в конце проселочной дороги.
"Весной началась пандемия, а у нас была теплица, полная рассады. Мы с мужем как-то вечером сидели и думали, что теперь делать, ведь рассады много, а рынки запрещены. И тут пришла эта идея. Сначала поставили стол прямо у дороги, но погода в Латвии такая, какая есть - то дождь, то снег, приходится все забирать. И тогда я увидела в соцсетях этот красивый домик - и мы запустили этот пункт самообслуживания".
В магазине Янсонов не только продукты, выращенные в собственном хозяйстве, но и изделия местных ремесленников.
"Я обратилась к местным ремесленникам, предложила им выложить здесь свою продукцию, и опыт оказался положительным. Удобно, что человек может прийти, взять интересующий его товар и оставить деньги", - рассказала Янсоне.
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