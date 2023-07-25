Магазины без продавцов в Латвии: что говорят клиенты и владельцы?

Она рассказывает: "Очень нравится! Сначала многие говорили, что ничего путного не выйдет, что продукты будут воровать, да и деньги могут украсть, но, я думаю, в итоге можно сказать только самое хорошее".

Магазин самообслуживания Bērzāji представляет собой небольшой домик на обочине дороги. Его владелица Илзе Янсоне рассказала, что к созданию магазина ее подтолкнул вызванный пандемией кризис, а также опыт зарубежных стран. Сначала это был просто стол с продуктами, поставленный в конце проселочной дороги.

"Весной началась пандемия, а у нас была теплица, полная рассады. Мы с мужем как-то вечером сидели и думали, что теперь делать, ведь рассады много, а рынки запрещены. И тут пришла эта идея. Сначала поставили стол прямо у дороги, но погода в Латвии такая, какая есть - то дождь, то снег, приходится все забирать. И тогда я увидела в соцсетях этот красивый домик - и мы запустили этот пункт самообслуживания".