Видео и фото Беспилотник США испытал проблемы со связью, пролетая над Эстонией. Дело рук россиян?

14 марта 2023 года российский истребитель Су-27 перехватил и повредил американский беспилотник, который потерпел крушение в международных водах Черного моря. Но инцидент произошел с другой машиной ВВС США - MQ-9 Reaper.

Что касается масштабов негативного воздействия средств радиоэлектронной борьбы, которые Россия применяет в приграничных с Эстонией районах, то, по словам Сийма Вернера Тедера, это общая проблема и военной, и гражданской авиации ЕС.

"Радиопомехи со стороны России создают проблемы для всех воздушных судов, летающих в воздушном пространстве Эстонии, из-за помех GPS-сигналу. Военная авиация использует альтернативные средства навигации, а пилоты обучены и применяют различные процедуры и оборудование для предотвращения угроз, связанных с электронным противодействием. Таким образом, риск для военной авиации сведен к минимуму", - уточнил представитель ВВС Эстонии.

Ситуацию для Rus.Postimees прокомментировал авиаэксперт из Исландии Андрей Меньшенин.

"Действительно, РФ способна помешать управлению таким БПЛА в небе над Эстонией. Можно ли перехватить и уронить такой беспилотник в Эстонии? Нет. Можно его перехватить и увести на территорию РФ? Нет. Можно временно помешать полету, но потом все равно аппарат вернется домой. Вообще GPS spoofing не первый день происходит. Судя по карте flightradar24, где отмечены места применения подмены координат, территория Эстонии почти полностью подвергается этому воздействию", - рассказал авиаэксперт.

Места, где в настоящее время фиксируются проблемы с навигацией воздушных судов, на карте flightradar24 отмечены красным. Территория Эстонии почти полностью попадает в эту зону по данным на 2 сентябрря 2024 года. Фото: скриншот flightradar24.com