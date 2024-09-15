Тест на отключение Калининградской области от европейской электросети прошел успешно

Проверка началась около 10:00 и закончилась около 18:00. В настоящее время энергосистема Калининградской области вновь подключена к контролируемой Россией системе электроснабжения IPS/UPS, или BRELL, которая объединяет Россию, Беларусь, Эстонию, Латвию и Литву.

Проверка не повлияла на поставки электроэнергии потребителям в Балтийских странах.

Цены на электричество также не были затронуты, потому что после вторжения России в Украину в 2022 году страны Балтии полностью прекратили торговлю электроэнергией с Россией.

Накануне проверки в соцсетях распространилась информация о том, что во время нее в Латвии возможны отключения электроэнергии. Министерство климата и энергетики опровергло эти сообщения и заверило, что проверка не повлияет на электроснабжение и цены на электроэнергию в странах Балтии, включая Латвию.

Оператор российской системы передачи проинформировал оператора литовской системы о проведении испытаний. В прошлом Россия уже провела четыре подобных испытания - в прошлом году одновременно с тестом изолированной работы литовской системы передачи, а также в 2021, 2020 и 2019 годах.

Как ранее сообщалось, страны Балтии планируют отключиться от контролируемой Россией энергосистемы в феврале 2025 года, начав синхронную работу с европейской сетью. Согласно заявлению балтийских системных операторов, 7 февраля 2025 года истекает срок действия договора BRELL. 8 февраля 2025 года балтийские операторы отключат эстонскую, латвийскую и литовскую энергосистемы от сети IPS/UPS и протестируют изолированную работу балтийской энергосистемы.

После завершения испытаний 9 февраля 2025 года Балтийская энергосистема планирует синхронно подключиться к континентальной европейской энергосистеме.

Балтийские операторы продолжают постоянный мониторинг энергосистемы. Энергосистема трех балтийских стран уже готова к аварийной синхронизации с европейской энергосистемой, если возникнет такая необходимость.

Синхронная работа с энергосистемой континентальной Европы обеспечит энергосистемам Балтии независимое и надежное управление частотой системы и повысит надежность энергоснабжения. Проект синхронизации находится на завершающей стадии и реализуется при поддержке Европейского союза.

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