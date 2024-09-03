Какую поддержку получат домохозяйства при резком росте цен на энергоносители?

В частности, за первые 100 киловатт-часов (кВтч) электроэнергии предоставляется скидка в размере 8 евро, если эта сумма не превышает сумму счета за электроэнергию. За электроэнергию, используемую для отопления, при потреблении 500-2000 кВтч в месяц, - 50% от цены электроэнергии свыше 0,16 евро за кВтч, но не более 0,1 евро за кВтч.

На газ, используемый для отопления, при потреблении не менее 221 кВтч в месяц, скидка составит 110 евро, если она не превышает сумму счета за потребленный газ. На централизованное отопление - 50% от разницы между тарифом, утвержденным Комиссией по регулированию общественных услуг или муниципалитетом, и пороговым тарифом, превышающим 111 евро за МВтч, для пеллет, брикетов до 10 тонн - 50% от цены свыше 325 евро за тонну, но не более 100 евро за тонну, включая НДС.

Для дров объемом до 35 кубических метров - 50% от цены, превышающей 40 евро за кубический метр с НДС, но не более 15 евро за кубический метр с НДС; для сжиженного газа объемом до 1 тысячи килограммов - 50% от цены свыше 1,29 евро за килограмм, включая НДС, но не более 2 евро за килограмм, включая НДС, а для дизельного топлива объемом до 400 литров - 50% от цены свыше 1,11 евро за литр, включая НДС, но не более 2,5 евро за литр, включая НДС.

Информационная система компенсации затрат на энергоресурсы автоматически определит домохозяйства, которые имеют право на поддержку.

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