Во вторник Кабинет министров утвердил разработанные Министерством климата и энергетики правила, определяющие, в каких случаях и в каком объеме домохозяйства будут получать государственную поддержку в случае чрезвычайного роста цен на энергоносители.
Какую поддержку получат домохозяйства при резком росте цен на энергоносители?
В таких ситуациях поддержку получат домохозяйства с низким и средним уровнем дохода.
Несмотря на то, что цены на энергоносители стабилизировались с весны 2023 года, министерство стремится обеспечить людям систему адресной поддержки, которая будет использоваться в случае чрезвычайно высоких цен на энергоносители. Утверждение этих правил устанавливает конкретные предельные цены для защищенных групп населения, при которых Кабинет министров сможет принять решение о задействовании механизма поддержки. Цель - смягчить негативные социально-экономические последствия для населения, связанные с резким ростом цен на энергоресурсы в отопительный сезон.
Поддержка будет направлена на домохозяйства с низким и средним уровнем дохода, то есть такие, где ежемесячные расходы на жилье на одного члена домохозяйства могут составлять 30% от дохода домохозяйства.
Поддержка не является постоянной - на весь отопительный сезон или на весь год, - а предоставляется в случае экстремального роста цен на энергоресурсы. Такая ситуация может возникнуть один или несколько раз в течение отопительного сезона, или, наоборот, цены на энергоносители могут быть стабильными в течение всего отопительного сезона, и тогда механизм поддержки запускать не надо.
В частности, за первые 100 киловатт-часов (кВтч) электроэнергии предоставляется скидка в размере 8 евро, если эта сумма не превышает сумму счета за электроэнергию. За электроэнергию, используемую для отопления, при потреблении 500-2000 кВтч в месяц, - 50% от цены электроэнергии свыше 0,16 евро за кВтч, но не более 0,1 евро за кВтч.
На газ, используемый для отопления, при потреблении не менее 221 кВтч в месяц, скидка составит 110 евро, если она не превышает сумму счета за потребленный газ. На централизованное отопление - 50% от разницы между тарифом, утвержденным Комиссией по регулированию общественных услуг или муниципалитетом, и пороговым тарифом, превышающим 111 евро за МВтч, для пеллет, брикетов до 10 тонн - 50% от цены свыше 325 евро за тонну, но не более 100 евро за тонну, включая НДС.
Для дров объемом до 35 кубических метров - 50% от цены, превышающей 40 евро за кубический метр с НДС, но не более 15 евро за кубический метр с НДС; для сжиженного газа объемом до 1 тысячи килограммов - 50% от цены свыше 1,29 евро за килограмм, включая НДС, но не более 2 евро за килограмм, включая НДС, а для дизельного топлива объемом до 400 литров - 50% от цены свыше 1,11 евро за литр, включая НДС, но не более 2,5 евро за литр, включая НДС.
Информационная система компенсации затрат на энергоресурсы автоматически определит домохозяйства, которые имеют право на поддержку.
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