airBaltic предложит четыре новых маршрута из Риги

airBaltic планирует запустить маршрут Рига - Жешув с 28 октября с двумя рейсами в неделю, а из Риги в Клуж-Напоку со 2 мая следующего года с двумя рейсами в неделю.

Маршрут Рига - Ставангер начнет обеспечиваться с 3 июня следующего года с двумя рейсами в неделю, а Рига - Миконос - с 5 июня следующего года с одним рейсом в неделю.

В то же время airBaltic планирует начать полеты по пяти новым маршрутам из Таллинна и семи из Вильнюса, предлагая таким образом рейсы из стран Балтии по 16 новым маршрутам.

Среди них airBaltic предложит новые маршруты из Таллинна в Барселону и Пальму-де-Майорку в Испании, Гамбург в Германии, Рейкьявик в Исландии и Тирану в Албании, а также из Вильнюса в Тель-Авив в Израиле, Прагу в Чехии, Кишинев в Молдове, Остров Родос в Греции, Валенсию и Ивису в Испании, а также Тирану в Албании.

Как сообщалось, в прошлом году airBaltic перевезла в общей сложности 4,536 млн пассажиров, что на 35,7% больше, чем в 2022 году, и совершила 44,1 тыс. рейсов, что на 18,3% больше, чем годом ранее.

Аудированный оборот airBaltic в прошлом году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше, чем в 2022 году, также компания получила прибыль в размере 33,852 млн евро, в отличие от убытков годом ранее.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, остальные 2,03% прииандлежат Aircraft Leasing 1, которая, в свою очередь, принадлежит финансовому инвестору, датскому бизнесмену Ларсу Тюсену.

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