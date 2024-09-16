Акционеры получили полмиллиарда долларов прибыли. Каким теперь будет будущее LMT и Tet?

В Риге начались переговоры о том, как в будущем управлять двумя крупными телекоммуникационными компаниями.

LMT и Tet в равных долях принадлежат государству и компаниям группы Telia Sonera. На протяжении многих лет у каждого из акционеров были свои взгляды на то, как развивать LMT.

У скандинавов простой подход к бизнесу: они считают, что большие инвестиции не нужны - LMT должно продавать телефоны и предлагать услуги связи. Однако взамен они ежегодно получают щедрые дивиденды.

Как стало известно передаче Nekā personīga, с момента подписания договора между акционерами скандинавы вложили в LMT всего 500 000 долларов, а в виде дивидендов получили полмиллиарда.

В свою очередь государство хочет использовать LMT как плацдарм для инновационных исследований, чтобы укреплять вооруженные силы. Однако акционерный договор и распределение голосов позволяют Telia отказывать в таких финансово затратных, с ее точки зрения, проектах, как участие в создании государственной военно-промышленной компании.