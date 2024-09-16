На прошлой неделе Министерство экономики посетили представители компании Telia - скандинавского акционера предприятий LMT и Tet. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
Акционеры получили полмиллиарда долларов прибыли. Каким теперь будет будущее LMT и Tet?
В Риге начались переговоры о том, как в будущем управлять двумя крупными телекоммуникационными компаниями.
LMT и Tet в равных долях принадлежат государству и компаниям группы Telia Sonera. На протяжении многих лет у каждого из акционеров были свои взгляды на то, как развивать LMT.
У скандинавов простой подход к бизнесу: они считают, что большие инвестиции не нужны - LMT должно продавать телефоны и предлагать услуги связи. Однако взамен они ежегодно получают щедрые дивиденды.
Как стало известно передаче Nekā personīga, с момента подписания договора между акционерами скандинавы вложили в LMT всего 500 000 долларов, а в виде дивидендов получили полмиллиарда.
В свою очередь государство хочет использовать LMT как плацдарм для инновационных исследований, чтобы укреплять вооруженные силы. Однако акционерный договор и распределение голосов позволяют Telia отказывать в таких финансово затратных, с ее точки зрения, проектах, как участие в создании государственной военно-промышленной компании.
На этой неделе LMT представило новые системы связи, которые будут опробованы солдатами и экспертами союзников по НАТО на латвийских военных полигонах.
В рабочую группу, которая вела переговоры со скандинавскими акционерам на прошлой неделе, входили представители Минэкономики, Минфина, Минсообщения, бюро премьер-министра и консалтинговых компаний Ernst&Young и Oaklins Latvija.
Никто из представителей рабочей группы не сообщил передаче, как прошли переговоры, но, по неофициальным данным, обсуждались как минимум два сценария.
Первый предусматривает, что государство выкупает все акции у "Telia", а второй - изменение распределения акций, чтобы государство получило 51%.
Однако по-прежнему проблематично договориться по гораздо более важному вопросу - пересмотру порядка принятия стратегических решений.
Шведы по-прежнему настаивают на сохранении необходимого большинства в две трети голосов, тогда как именно это до сих пор мешало государству реализовать проекты по развитию военной промышленности
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!