Директор airBaltic рассказал, когда у компании появится стратегический инвестор

"Сейчас многое стало достоянием общественности, но это не входило в наши намерения, и сейчас мы находимся на полпути в публичном обсуждении процесса, решение о котором еще не принято. Объявление об IPO - это решение, которое должно быть принято акционерами, и тогда оно станет публичным. Но я могу подтвердить, что мы делаем все возможное для принятия этого решения", - сказал он.

По словам Гаусса, компания намерена провести IPO во второй половине этого года или в 2025 году. Он также пояснил, что сначала необходимо провести всю подготовительную работу, в том числе уменьшить основной капитал.

"Публично это стало большим событием, но технически это небольшая вещь, потому что это не меняет стоимость компании, но технически для того, чтобы иметь возможность разместиться на бирже, пакет акций должен был быть уменьшен", - сказал Гаусс.

Таким образом, airBaltic представляет потенциальным инвесторам цифры и планы, чтобы понять, захотят ли они вкладывать деньги.

Гаусс также подчеркнул, что проведение IPO зависит от того, насколько благоприятной будет ситуация на финансовых рынках для начала размещения акций на бирже. Если начнется экономический кризис и цены на акции упадут, то время будет неподходящим.

Он резюмировал, что airBaltic необходимо подготовиться, правильно оценить компанию и определить подходящее время на рынке для IPO, а также ситуацию на мировых рынках, на которую влияют решения центральных банков по изменению процентных ставок и, несомненно, повлияют президентские выборы в США.

"Если бы мы были местным производителем яиц или местной сетью автозаправочных станций и выходили на местную фондовую биржу, нас бы, вероятно, не затрагивало то, что происходит в США, но airBaltic работает в глобальном масштабе, и мы должны смотреть на то, что происходит в мире, потому что 70% наших доходов мы получаем за пределами Латвии. Глобальная экономика влияет на нас гораздо больше, чем на любую другую компанию в стране", - подчеркнул Гаусс.

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