Ожидается, что стратегический инвестор в латвийскую национальную авиакомпанию airBaltic появится до первичного публичного размещения акций (IPO), но не исключено, что это произойдет и после IPO, заявил в интервью агентству LETA президент и исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.
Директор airBaltic рассказал, когда у компании появится стратегический инвестор
"Тот факт, что переговоры со стратегическим инвестором ведутся до IPO, говорит о том, что есть намерение привлечь этого инвестора в компанию до IPO. Таково намерение, но даже в этом случае нельзя сказать, что это произойдет до IPO, это может произойти и после", - сказал Гаусс.
Он отметил, что на данный момент компания может лишь сообщить, что переговоры со стратегическим инвестором продолжаются и в них участвуют консультанты, руководство и акционер airBaltic, подчеркнув, что результат будет зависеть от этих переговоров.
Гаусс также отметил, что новость о переговорах со стратегическим инвестором стала достоянием общественности после заседания правительства, состоявшегося 27 июля этого года, однако airBaltic как компания упомянула об этих переговорах в своем полугодовом отчете, не сделав никаких других заявлений.
Гаусс добавил, что на данный момент у airBaltic нет других заявлений, кроме того, что airBaltic ведет переговоры со стратегическим инвестором перед IPO. Сроки завершения переговоров также не называются.
Комментируя сроки запланированного IPO, Гаусс сказал, что подготовка к IPO проходит независимо от переговоров с потенциальным стратегическим инвестором, и компания готовится к IPO с ноября прошлого года.
"Сейчас многое стало достоянием общественности, но это не входило в наши намерения, и сейчас мы находимся на полпути в публичном обсуждении процесса, решение о котором еще не принято. Объявление об IPO - это решение, которое должно быть принято акционерами, и тогда оно станет публичным. Но я могу подтвердить, что мы делаем все возможное для принятия этого решения", - сказал он.
По словам Гаусса, компания намерена провести IPO во второй половине этого года или в 2025 году. Он также пояснил, что сначала необходимо провести всю подготовительную работу, в том числе уменьшить основной капитал.
"Публично это стало большим событием, но технически это небольшая вещь, потому что это не меняет стоимость компании, но технически для того, чтобы иметь возможность разместиться на бирже, пакет акций должен был быть уменьшен", - сказал Гаусс.
Таким образом, airBaltic представляет потенциальным инвесторам цифры и планы, чтобы понять, захотят ли они вкладывать деньги.
Гаусс также подчеркнул, что проведение IPO зависит от того, насколько благоприятной будет ситуация на финансовых рынках для начала размещения акций на бирже. Если начнется экономический кризис и цены на акции упадут, то время будет неподходящим.
Он резюмировал, что airBaltic необходимо подготовиться, правильно оценить компанию и определить подходящее время на рынке для IPO, а также ситуацию на мировых рынках, на которую влияют решения центральных банков по изменению процентных ставок и, несомненно, повлияют президентские выборы в США.
"Если бы мы были местным производителем яиц или местной сетью автозаправочных станций и выходили на местную фондовую биржу, нас бы, вероятно, не затрагивало то, что происходит в США, но airBaltic работает в глобальном масштабе, и мы должны смотреть на то, что происходит в мире, потому что 70% наших доходов мы получаем за пределами Латвии. Глобальная экономика влияет на нас гораздо больше, чем на любую другую компанию в стране", - подчеркнул Гаусс.
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