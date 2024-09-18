Эстония выделила деньги на железнодорожную линию Тарту - Рига. Когда пустят поезда?

В настоящее время в пограничном городе Валга останавливаются поезда Elron и латвийской пассажирской компании Vivi. На протяжении многих лет также рассматривался вариант, чтобы приезжающие из Тарту могли пересесть на другой поезд и добраться до Риги на латвийском поезде.

"Если бы удалось согласовать расписание латвийских и эстонских поездов, чтобы время между пересадками было как можно короче и можно было купить один билет, то это был бы шаг в правильном направлении", - сказал мэр Тарту Урмас Клаас.

Пока же предпринимаются усилия для того, чтобы эстонские поезда ходили до Риги.

"Речь идет о продлении маршрута Таллинн - Тарту - Валга. Поезд, который сейчас останавливается на ночь в Валге, будет вечером отправляться в Ригу, оставаться там на ночь, а утром возвращаться", - пояснил Бетлем.

Один поезд в день, следующий в Ригу вечером и обратно утром, потребует примерно 1 млн евро государственных субсидий в год.

"Мы ждем решения правительства о финансировании и сделаем все возможное, чтобы запустить эти поезда как можно скорее. Сегодняшняя цель состоит в том, чтобы это могло произойти весной следующего года", - сказал Бетлем.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!